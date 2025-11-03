Australia składa pozew, pod ostrzałem Microsoft - może stracić 50 mln dolarów

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) złożyła pozew przeciwko Microsoftowi, zarzucając gigantowi celowe wprowadzanie użytkowników w błąd w związku z subskrypcjami Microsoft 365. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firma może zostać ukarana kwotą nawet 50 milionów dolarów australijskich. Wyjaśniamy, w czym rzecz.

Microsoft pod ostrzałem

Sprawa dotyczy podwyżek wprowadzonej wraz z integracją asystenta AI Copilot w pakietach Microsoft 365. Cena planu Personal wzrosła z 109 do 159 dolarów australijskich, a Family Plan z 139 do 179 dolarów. Według ACCC, informacje przesyłane od 31 października 2024 roku wskazywały jasno, że użytkownicy mogą nadal korzystać z wcześniejszych planów bez modułu AI.