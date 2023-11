Attack on Titan zakończony. Fani nie są zgodni, co do finału serialu

W miniony weekend został wyemitowany ostatni odcinek Attack on Titan. Na zakończenie popularnego anime fani musieli czekać aż dziesięć lat. Niektórzy widzowie obawiali się, że finał serialu może być równie kiepski, jak mangi, która dobrnęła do swojego finału dwa lata wcześniej. Po obejrzeniu ostatniego odcinka Attack on Titan wielu fanów podzieliło się swoimi odczuciami, gdzie nie brakuje zachwytów, jak również wielu narzekań na kiepskie zakończenie.

Attack on Titan – opinie widzów po finale serialu

Jeden z rozentuzjazmowanych widzów napisał, że Attack on Titan to „dzieło sztuki”, które dostarcza „wszelkich możliwych emocji”. Padło nawet stwierdzenie, że jest to „arcydzieło”. Inni wskazują, że zakończenie anime jest dużo lepsze od tego znanego z mangi, a dodatkowe sceny sprawiają mniejszy pośpiech i przypadkowości niż miało to miejsce w oryginale.