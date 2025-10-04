Attack on Titan oficjalnie powraca. Nowy projekt z okazji 16-lecia serii

Fanów Attack on Titan czeka miła niespodzianka.

Choć manga zakończyła się w 2021 roku, a anime dobiegło końca w 2023, fani Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) wciąż nie mogą zapomnieć o jednym z najważniejszych tytułów ostatnich lat. Seria Hajime Isayamy uznawana jest za jedno z najbardziej wpływowych anime i mang swojego pokolenia, a dla wielu osób to wręcz najlepsze dzieło w historii gatunku. Attack on Titan powraca Z okazji 16. rocznicy powstania serii ogłoszono wyjątkowy projekt, który ma być prawdziwą gratką dla kolekcjonerów i wiernych fanów. Choć nie chodzi o nową mangę ani anime, to przedsięwzięcie zapowiada się naprawdę imponująco. Nowa inicjatywa związana z Attack on Titan obejmie 52 ilustracje, wybrane zarówno z 34 tomów mangi, jak i z magazynowych grafik promocyjnych.

Fani będą mogli wybrać dowolną z nich, a każda reprodukcja zostanie opatrzona indywidualnym numerem seryjnym, co sprawi, że żaden egzemplarz nie będzie identyczny. W praktyce oznacza to, że każdy fan będzie mógł posiadać absolutnie unikatowy fragment historii Attack on Titan, którego nie znajdzie nikt inny na świecie.

Choć nie zapowiada się, aby Attack on Titan miało szybko powrócić w formie nowej fabuły, projekt rocznicowy to dowód na to, że seria wciąż żyje. Od swojego debiutu w 2009 roku dzieło Isayamy zdefiniowało całą erę anime i zainspirowało dziesiątki późniejszych produkcji. Dla miłośników serii to szansa, aby w wyjątkowy sposób uczcić jej dziedzictwo i zachować kawałek historii, która zmieniła oblicze japońskiej popkultury. Manga Attack on Titan zakończyła się w 2021 roku. Seria była jedną z najpopularniejszych na świecie i została zebrana w 34 tomach. Cała manga Attack on Titan została już zaadaptowana na anime, które zakończyło się w 2023 roku. Seria ma cztery sezony i doczekała się filmów. Jeśli chcielibyście nadrobić to hitowe anime, to Attack on Titan można obejrzeć w serwisie Crunchyroll.