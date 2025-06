Atomic Heart 2 kolejną niespodzianką Summer Game Fest. Ale studio pracuje nad jeszcze jednym nowym projektem

Z kolei The CUBE rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z serii Atomic Heart. Tym razem gracze trafią do tajemniczego, lewitującego sześcianu, tytułowego Cube’a, którego pojawienie się wywołało serię niepokojących zdarzeń. To właśnie tam będzie trzeba odkryć prawdę i stawić czoła nowemu zagrożeniu. The CUBE to gra wieloosobowa z elementami RPG, również przeznaczona na PC i konsole.

Pierwsze Atomic Heart przekroczyło już próg 10 milionów graczy. Gra doczekała się aż trzech dodatków.