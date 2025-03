Atomfall na nowym zwiastunie przed premierą. Survival od twórców Sniper Elite nadciąga na rynek

Kilka dni temu twórcy Atomfall odnieśli się do tematu porównań gry z serią Fallout . Poznaliśmy też minimalne wymagania sprzętowe produkcji przygotowanej przez Rebellion . W związku z premierą, która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu, ukazał się nowy zwiastun zachęcający do sięgnięcia po tytuł.

Atomfall na przedpremierowym zwiastunie

Do sieci trafił już przedpremierowy zwiastun Atomfall. Już za kilka dni gracze będą mogli sprawdzić, co przygotowali deweloperzy z Rebellion. Materiał zachęcający do sięgnięcia po tytuł znajduje się na dole wiadomości.

Przypomnijmy, że Atomfall to survivalowa gra akcji, która przeniesie nas do Anglii Północnej, pięć lat po katastrofie atomowej. Tytuł inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Na graczy czeka nieprzyjazna kraina skrywająca wiele niebezpieczeństw, desperackie potyczki i alternatywna historia Windscale.