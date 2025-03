ATOM RPG taniej o 80% na Steam. Duchowy spadkobierca Fallouta i Wasteland w promocji na PC

ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game zostało wydane w 2018 roku i może pochwalić się bardzo pozytywnymi opinia od użytkowników na Steam. Produkcja znajduje się w promocji i zamiast regularnej ceny wynoszącej 67,99 zł, zapłacicie tylko 13,59 zł. Oferta trwa do 1 kwietnia, więc czasu jest całkiem sporo.

Jeżeli lubicie klasyczne izometryczne RPG-i inspirowane Falloutem, czy Wasteland, to powinniście zainteresować się ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game. Gra studia AtomTeam jest obecnie dostępna w Ofercie Dnia na Steam. Na platformie Valve kupicie grę o aż 80% taniej.

ATOM RPG to post-apokaliptyczna gra indie, inspirowana klasykami gatunku CRPG: Fallout, Wasteland, System Shock, Deus Ex, Baldur's Gate i wieloma innymi.

W roku 1986 Związek Radziecki oraz Blok Zachodni zostały zniszczone we wzajemnych bombardowaniach atomowych. Jesteś jednym z ocalałych z atomowej apokalipsy. Twoją misją jest zbadać dzikie, niezwykłe ziemie Sowieckich Pustkowi. Wywalczyć swoje miejsce pod słońcem. A także zbadać podejrzany spisek, mający na celu zniszczyć to, co zostało z życia na Ziemi.

Pokaźne narzędzie budowania postaci, pozwalające Ci wcielić się w swojego własnego bohatera pustkowi!

Zrównoważony system gry RPG inspirowany GURPS. Każda kombinacja statystyk zapewnia unikatowe wrażenia z gry, unikatowe dialogi oraz nowe sposoby wykonywania misji!

Dziesiątki umiejętności, od otwierania zamków po hazard!

Wiele godzin rozgrywki w najróżniejszych lokalizacjach. Spotykaj innych ocalałych w nowej, wspaniałej osadzie wzniesionej ze szczątków starego świata. Zapuszczaj się na odludzia, gdzie czają się zmutowane bestie i zdziczali bandyci. Rozwiązuj tajemnice starego bunkra wojskowego. Albo po prostu zapomnij o świecie wędkując nad malowniczym stawem...

Walka na tury inspirowana grami Fallout 1 i 2.

Losowe spotkania z mieszkańcami Sowieckich Pustkowi – zarówno przyjazne, jak i niebezpieczne. Czasem nawet jednocześnie...

Mnóstwo rozbudowanych dialogów wielokrotnego wyboru przypominających prawdziwe konwersacje z unikatowymi postaciami w grze.

Nielinearna rozgrywka! Dziesiątki misji, każda z wieloma alternatywnymi rozwiązaniami. Graj tak, jak Ci wygodnie!