Atari wraca z nową konsolą. To z okazji 45. urodzin Pac-Mana

Uwaga, nostalgia atakuje.

Atari to jedna z legend, od której zaczęła się historia domowego gamingu – firma, która wprowadziła gry wideo pod strzechy i zdefiniowała całe pokolenie graczy. Z okazji 45. urodzin Pac-Mana, gry, która utorowała drogę do sukcesu konsoli, Atari przygotowało prawdziwą gratkę dla fanów retro gamingu. Oto imitowana edycja konsoli Atari 2600+ Pac-Man Edition. Konsola zadebiutuje 31 października 2025 roku, a więc dokładnie w Halloween – idealny moment na rozpoczęcie pościgu za duchami. Konsola Atari 2600+ w wersji Pac-Man: cena, wygląd, funkcje Edycja Pac-Man Atari 2600+ kosztuje 169,99 USD. Wyróżnia się intensywnie żółtą obudową ozdobioną grafikami bohatera kultowej gry. Konsola wyposażona jest w wyjście HDMI, tryb panoramiczny i pełną kompatybilność z kartridżami Atari 2600 i 7800. W zestawie znajduje się również bezprzewodowy joystick CX40+, pasujący kolorystycznie do konsoli, wraz z adapterem USB umożliwiającym grę również na PC.

W komplecie znajdziemy kartridż Pac-Man: Double Feature, zawierający Pac-Mana z 1982 roku – klasyczną wersję z Atari 2600, oraz zupełnie nową, ulepszoną wersję Pac-Man 7800 z lepszą grafiką i sterowaniem. To z okazji 45-lecia gry. Nowa edycja kartridża została zaprojektowana graficznie przez Hiro Kimurę, twórcę oryginalnej okładki z lat 80. Limitowana Golden Box Edition trafiła na San Diego Comic-Con 2025 i już teraz jest rarytasem na rynku kolekcjonerskim. Warto odnotować, że do zestawu retro gier dołączają także trzy hity od Namco: Galaga, Dig Dug i Xevious. Każda gra kosztuje 34,99 USD lub wszystkie razem dostępne są w pakiecie High Score Collection za 139,99 USD. Kartridże stylizowane są na lata 80.

GramTV przedstawia:

Dla tych, którzy chcą iść o krok dalej, Atari przygotowało serię bezprzewodowych joysticków CX40+ Ghost Edition, inspirowanych duchami z Pac-Mana. Do wyboru: Blinky (czerwony), Pinky (różowy), Inky (niebieski), Clyde (pomarańczowy) oraz Pac-Man (żółty). Każdy kontroler kosztuje 39,99 USD i zawiera adaptery USB i DB9. Nowa kolekcja Atari x Pac-Man to ukłon w stronę czasów arcade i dawnych gier. Dla tych, którzy pamiętają tamtą epokę – i dla tych, którzy chcą ją poznać – to sentymentalna podróż w pikselowym stylu. Zestaw można już zamawiać w przedsprzedaży na Amazon, a premiera zaplanowana jest na 31 października. Produkt będzie też dostępny na polskim rynku.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





