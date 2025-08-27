Atari przejmuje pięć klasyków Ubisoftu. Kultowe gry wrócą w nowej odsłonie

Ogłoszono znaczące strategiczne porozumienie między firmami Atari a Ubisoft. W jego wyniku Atari przejęło prawa do pięciu tytułów Ubisoftu, z zamiarem ich rewitalizacji. Tytuły te trafią na rynek pod nowo wskrzeszonym ramieniem wydawniczym Atari, które wznowiło działalność w kwietniu 2024 roku.
Cold Fear, Grow Home i I Am Alive wskrzeszone przez Atari
Lista przejętych gier obejmuje:
Cold Fear (2005)
I Am Alive (2012)
Child of Eden (2011)
Grow Home (2015)
Grow Up (2016)
Wśród nich wyróżnia się zwłaszcza I Am Alive, określany niedocenioną, postapokaliptyczną perełką. Ta wydana w 2012 roku gra survivalowa, stworzona głównie przez Ubisoft Shanghai i Darkworks, mimo krótkiej rozgrywki i cyfrowego debiutu, zaoferowała unikalną perspektywę na zniszczony świat.
Deborah Papiernik, wiceprezes Ubisoftu ds. nowych przedsięwzięć, podkreśliła, że umowa pozwoli zarówno długoletnim fanom odświeżyć wspomnienia, jak i nowym odbiorcom odkryć te tytuły po raz pierwszy.
Miliony graczy doświadczyły tych światów na przestrzeni lat, a teraz otworzy się możliwość, by wieloletni fani mogli do nich powrócić, a nowi odbiorcy odkryli je po raz pierwszy.
Atari ma bogate dziedzictwo w świecie gier i ogromny szacunek do tych klasycznych tytułów.
Jesteśmy podekscytowani, widząc, jak będą ewoluować i w nowy, znaczący sposób łączyć się z graczami.
CEO Atari, Wade Rosen, dodał:
Ubisoft i Atari mają wspólne dziedzictwo tworzenia światów, w których gracze mogą się zakochać — gier, które rezonują z pokoleniami nie tylko dzięki rozgrywce, ale także emocjom, jakie w nas wywoływały.
Jesteśmy podekscytowani możliwością ponownego przedstawienia tych tytułów, a także odkrywaniem sposobów na rozwój i ewolucję tych franczyz.