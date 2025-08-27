Atari przejmuje pięć klasyków Ubisoftu. Kultowe gry wrócą w nowej odsłonie

Atari wskrzesi I Am Alive i inne hity Ubisoftu.

Ogłoszono znaczące strategiczne porozumienie między firmami Atari a Ubisoft. W jego wyniku Atari przejęło prawa do pięciu tytułów Ubisoftu, z zamiarem ich rewitalizacji. Tytuły te trafią na rynek pod nowo wskrzeszonym ramieniem wydawniczym Atari, które wznowiło działalność w kwietniu 2024 roku.

Cold Fear, Grow Home i I Am Alive wskrzeszone przez Atari

Lista przejętych gier obejmuje:

Cold Fear (2005)

(2005) I Am Alive (2012)

(2012) Child of Eden (2011)

(2011) Grow Home (2015)

(2015) Grow Up (2016)

Wśród nich wyróżnia się zwłaszcza I Am Alive, określany niedocenioną, postapokaliptyczną perełką. Ta wydana w 2012 roku gra survivalowa, stworzona głównie przez Ubisoft Shanghai i Darkworks, mimo krótkiej rozgrywki i cyfrowego debiutu, zaoferowała unikalną perspektywę na zniszczony świat.

Deborah Papiernik, wiceprezes Ubisoftu ds. nowych przedsięwzięć, podkreśliła, że umowa pozwoli zarówno długoletnim fanom odświeżyć wspomnienia, jak i nowym odbiorcom odkryć te tytuły po raz pierwszy.