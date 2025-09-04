ASUS TUF Gaming A16 z RTX 4050 i Ryzen 5 taniej o 380 zł. Promocja w sklepie x-kom

ASUS TUF Gaming A16 to laptop stworzony z myślą o bezkompromisowej wydajności w grach i kreatywnych projektach. Wyposażony w procesor AMD Ryzen oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 40, zapewnia płynność działania nawet przy najbardziej wymagających tytułach. Dzięki wsparciu technologii NVIDIA Advanced Optimus, system inteligentnie zarządza zasobami, co przekłada się na lepszą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii. Możesz liczyć na perfekcyjne efekty wizualne oraz ultrawydajność wspieraną przez najnowsze rozwiązania AI, które zmieniają sposób pracy i rozrywki.

Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, odświeżaniu 144 Hz i czasie reakcji 3 ms pozwala zanurzyć się w świecie gier z niesamowitą precyzją. Technologia G-SYNC eliminuje zacięcia i zapewnia płynną rozgrywkę nawet przy dynamicznych akcjach. Proporcje 16:10 i cienkie ramki, które pokrywają 90% powierzchni ekranu, gwarantują pełną immersję i maksymalne wykorzystanie przestrzeni wizualnej. Dzięki takim parametrom każda klatka obrazu ożywa, niezależnie od tego, czy eksplorujesz tajemnicze światy, czy bierzesz udział w dynamicznych strzelankach.

Zastosowanie zaawansowanego systemu chłodzenia z wentylatorami Arc Flow Fans o 84 łopatkach to gwarancja cichej, a jednocześnie skutecznej pracy. Unikalna konstrukcja łopatek redukuje turbulencje i zwiększa przepływ powietrza, co pozwala na zachowanie niskich temperatur nawet podczas intensywnych sesji gamingowych. Dodatkowo rurki cieplne i 4 otwory wentylacyjne dbają o równomierne rozpraszanie ciepła, zapewniając stabilność systemu w każdych warunkach.