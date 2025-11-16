Astroneer na PlayStation 5 z datą premiery. Gracze PS4 dostaną bezpłatny upgrade

Studio System Era Softworks ogłosiło oficjalną datę premiery kosmicznej gry Astroneer na konsoli PlayStation 5, wyznaczoną na 20 listopada 2025 roku. Dla graczy, którzy już posiadają wersję tytułu na PlayStation 4, przygotowano szczególnie dobrą wiadomość: aktualizacja do nowej generacji będzie dostępna całkowicie bezpłatnie.
Astroneer wreszcie zmierza na PS5. Twórcy potwierdzają datę premiery
Astroneer będzie działać w natywnej rozdzielczości 4K i zapewni płynność na poziomie 60 klatek na sekundę. Dodatkowo, aby w pełni wykorzystać możliwości sprzętowe Sony, gra będzie oferować pełne wsparcie dla unikalnych funkcji kontrolera DualSense.
W grze Astroneer główną atrakcją jest możliwość kształtowania i deformowania terenu pod stopami. Używając specjalnego narzędzia do deformacji, gracze mogą kopać, zbierać surowce, rzeźbić krajobraz i budować praktycznie wszystko, co sobie wymarzą. W kontekście eksploracji, gracze mają do dyspozycji obszerny system słoneczny, składający się z siedmiu planet.
W Astroneer można budować bazy i pojazdy, łącząc ze sobą komponenty i przedmioty. Przedmioty wytworzone lub odnalezione w świecie gry można łączyć w konstrukcje, odpowiadające każdej sytuacji. Gracze mają również możliwość personalizacji i dekorowania swoich baz, pojazdów oraz swojego Astroneera. Co ważne, doświadczenie kosmicznego sandboxa staje się jeszcze lepsze dzięki trybowi wieloosobowemu. Gra obsługuje czteroosobową, kooperacyjną rozgrywkę online.
Astroneer zaczął się od wczesnej wersji udostępnionej na Steamie w 2016 roku, a wersja 1.0 pojawiła się w 2019. Nie byłoby nas dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, bez wsparcia, opinii i pomysłowości naszej społeczności. Kontynuując naszą podróż, chcemy dalej rozwijać projekt Astroneer dzięki stałym darmowym aktualizacjom zawartości. – czytamy na Steamie.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Astroneer trafiło na rynek w 2016 roku. Za produkcję odpowiada System Era Softworks.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!