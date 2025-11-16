Astroneer na PlayStation 5 z datą premiery. Gracze PS4 dostaną bezpłatny upgrade

Studio System Era Softworks ogłosiło oficjalną datę premiery kosmicznej gry Astroneer na konsoli PlayStation 5, wyznaczoną na 20 listopada 2025 roku. Dla graczy, którzy już posiadają wersję tytułu na PlayStation 4, przygotowano szczególnie dobrą wiadomość: aktualizacja do nowej generacji będzie dostępna całkowicie bezpłatnie.

Astroneer wreszcie zmierza na PS5. Twórcy potwierdzają datę premiery

Astroneer będzie działać w natywnej rozdzielczości 4K i zapewni płynność na poziomie 60 klatek na sekundę. Dodatkowo, aby w pełni wykorzystać możliwości sprzętowe Sony, gra będzie oferować pełne wsparcie dla unikalnych funkcji kontrolera DualSense.