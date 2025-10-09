Astro Bot świętuje Halloween z The Last of Us. Nadchodzi darmowa aktualizacja

Team Asobi szykuje halloweenową aktualizację do Astro Bota. W grze mają pojawić się motywy inspirowane serią The Last of Us.

Nadchodzi wyjątkowa gratka dla fanów Astro Bota i The Last of Us. Studio Team Asobi zapowiedziało nową, darmową aktualizację, która pojawi się w grze z okazji Halloween i wprowadzi elementy inspirowane uniwersum kultowej serii Naughty Dog.

The Last of Us w świecie Astro Bota – darmowa aktualizacja na Halloween

Na oficjalnym profilu Team Asobi na Twitterze (X) pojawił się krótki teaser z pytaniem: „Jak zaczniesz ten sezon grozy?”. W materiale można zobaczyć Astro Bota, charakterystyczne ikony PlayStation oraz boty stylizowane na Ellie i Joela uciekające przed przerażającym Clickerem.

