Astro Bot nie zwalnia tempa. Nadchodzą kolejne darmowe nowości

Astro Bot dostanie pięć nowych, darmowych poziomów

Już 10 lipca 2025 roku gracze otrzymają dostęp do pięciu zupełnie nowych etapów. Jak potwierdził szef studia, Nicolas Doucet, na blogu PlayStation, dodatkowe poziomy zostaną umieszczone w galaktyce Vicious Void. Poznaliśmy już nazwy nowych wyzwań: czekają etapy takie jak Twin-Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc oraz High Inflation. Piąty poziom pozostaje na razie tajemnicą.