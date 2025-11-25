Astro Bot na PlayStation 5 taniej w Amazon PL. Pudełkowa wersja za 174,78 zł

Statek matka PS5 uległ rozbiciu. ASTRO i boty z załogi rozproszyli się po wielu galaktykach. Czas wsiąść do wiernego Dual Speedera i odwiedzić ponad 50 planet pełnych świetnej zabawy, niebezpieczeństw i niespodzianek. Podczas podróży wykorzystaj do maksimum nowe możliwości ASTRO i spotkaj się ponownie z wieloma legendarnymi bohaterami z uniwersum PlayStation!
W polskim Amazonie ponownie pojawiła się promocja na Astro Bot – wysoko ocenianą platformówkę dostępną wyłącznie na PlayStation 5. Gra, która od premiery rzadko trafia na większe przeceny, kosztuje teraz 174,78 zł.
Astro Bot – oferta w Amazon PL
Promocja obejmuje pudełkowe wydanie gry w wersji na PS5. Produkcja cieszy się świetnymi opiniami zarówno wśród graczy, jak i recenzentów, oferując efektowne wykorzystanie możliwości pada DualSense oraz pełną uroku, dynamiczną rozgrywkę.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!