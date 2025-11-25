Astro Bot na PlayStation 5 taniej w Amazon PL. Pudełkowa wersja za 174,78 zł

W polskim Amazonie ponownie pojawiła się promocja na Astro Bot – wysoko ocenianą platformówkę dostępną wyłącznie na PlayStation 5. Gra, która od premiery rzadko trafia na większe przeceny, kosztuje teraz 174,78 zł.

Astro Bot – oferta w Amazon PL

Promocja obejmuje pudełkowe wydanie gry w wersji na PS5. Produkcja cieszy się świetnymi opiniami zarówno wśród graczy, jak i recenzentów, oferując efektowne wykorzystanie możliwości pada DualSense oraz pełną uroku, dynamiczną rozgrywkę.