Zaloguj się lub Zarejestruj

Astro Bot na PlayStation 5 taniej w Amazon PL. Pudełkowa wersja za 174,78 zł

Mikołaj Berlik
2025/11/25 13:15
0
0

Ekskluzywna platformówka PS5 ponownie w obniżonej cenie.

W polskim Amazonie ponownie pojawiła się promocja na Astro Bot – wysoko ocenianą platformówkę dostępną wyłącznie na PlayStation 5. Gra, która od premiery rzadko trafia na większe przeceny, kosztuje teraz 174,78 zł.

Astro Bot

Astro Bot – oferta w Amazon PL

Promocja obejmuje pudełkowe wydanie gry w wersji na PS5. Produkcja cieszy się świetnymi opiniami zarówno wśród graczy, jak i recenzentów, oferując efektowne wykorzystanie możliwości pada DualSense oraz pełną uroku, dynamiczną rozgrywkę.

Statek matka PS5 uległ rozbiciu. ASTRO i boty z załogi rozproszyli się po wielu galaktykach. Czas wsiąść do wiernego Dual Speedera i odwiedzić ponad 50 planet pełnych świetnej zabawy, niebezpieczeństw i niespodzianek. Podczas podróży wykorzystaj do maksimum nowe możliwości ASTRO i spotkaj się ponownie z wieloma legendarnymi bohaterami z uniwersum PlayStation!

Wyrusz na ogromną przygodę

Od piaszczystych plaż, przez gęste dżungle, po rozpalone wulkany – zbadaj szereg niezapomnianych planet w poszukiwaniu zaginionej załogi Astro!

Zwiększ moc swojej gry platformowej

Dzięki nowym mocom zmierz się z zupełnie nową ekipą dziwacznych przeciwników i ogromnych bossów. Poczuj każdy skok, uderzenie i cios dzięki bezprzewodowemu kontrolerowi DualSense.

GramTV przedstawia:

Dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost jest darmowa. Warto pamiętać, że okładka gry jest w języku niemieckim, co nie wpływa na zawartość ani dostępne języki w samej produkcji.

Tagi:

Amazon
promocje
promocja
PlayStation 5
Team Asobi
Astro Bot
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112