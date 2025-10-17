„Astro Bot ma ogromny potencjał”. Sony ma ambitne plany dla marki

Sony dąży w ostatnim czasie do tego, by najważniejsze franczyzy firmy stały się integralną częścią życia codziennego fanów. Tymi działaniami kieruje Steffi Steffen, pełniąca funkcję dyrektor ds. licencjonowanych produktów. Dyrektor wyraziła przekonanie, że Astro Bot, platformówka stworzona na PlayStation 5 przez Team Asobi, ma ogromny potencjał, którego pełne wykorzystanie dopiero się rozpoczyna.
Astro Bot to nowy symbol PlayStation?
Steffen podkreśliła, że jest to wyjątkowo obiecujący tytuł, mając na uwadze, że zdobył uznanie krytyków i otrzymał prestiżowy tytuł Gry Roku 2024. Recenzenci określają Astro Bot jako jedną z najlepszych platformówek, jakie kiedykolwiek pojawiły się na konsolach PlayStation. Obecnie Sony rozpoczyna badanie zasięgu tej marki, wprowadzając ją do segmentu zabawek, produktów lifestyle’owych oraz przedmiotów kolekcjonerskich.
Astro Bot ma ogromny potencjał. To już tytuł doceniony przez krytyków, który zdobył tytuł Gry Roku w 2024 roku, a my dopiero zaczynamy odkrywać jego możliwości w świecie zabawek, kolekcjonerskich gadżetów i produktów lifestyle’owych.
Wśród społeczności graczy postać Astro Bot jest często postrzegana jako nowa maskotka Sony. Steffen zaznacza, że ten intensywny rozwój franczyzy Astro Bot w dziedzinie merchandisingu jest dopiero na początkowym etapie.
Zadajemy sobie pytanie: czy ten pomysł ożywia historię w sposób, który oddaje ducha oryginalnego doświadczenia? Czy potrafi zaskoczyć i zachwycić zarówno oddanych fanów, jak i nowych odbiorców? Zawsze szukamy tej twórczej iskry, właściwego momentu, odpowiedniego partnera i najlepszego sposobu, by rozwijać uniwersum PlayStation w zgodzie z tym, kim jesteśmy.
