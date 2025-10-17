„Astro Bot ma ogromny potencjał”. Sony ma ambitne plany dla marki

Sony dąży w ostatnim czasie do tego, by najważniejsze franczyzy firmy stały się integralną częścią życia codziennego fanów. Tymi działaniami kieruje Steffi Steffen, pełniąca funkcję dyrektor ds. licencjonowanych produktów. Dyrektor wyraziła przekonanie, że Astro Bot, platformówka stworzona na PlayStation 5 przez Team Asobi, ma ogromny potencjał, którego pełne wykorzystanie dopiero się rozpoczyna.

Astro Bot to nowy symbol PlayStation?

Steffen podkreśliła, że jest to wyjątkowo obiecujący tytuł, mając na uwadze, że zdobył uznanie krytyków i otrzymał prestiżowy tytuł Gry Roku 2024. Recenzenci określają Astro Bot jako jedną z najlepszych platformówek, jakie kiedykolwiek pojawiły się na konsolach PlayStation. Obecnie Sony rozpoczyna badanie zasięgu tej marki, wprowadzając ją do segmentu zabawek, produktów lifestyle’owych oraz przedmiotów kolekcjonerskich.