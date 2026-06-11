Aston Martin zaprezentował symulator inspirowany modelem Valkyrie. Cena setupu zwala z nóg...

Jeśli chcecie uprawiać profesjonalny simracing w bardzo komfortowych warunkach i macie “drobne” w kieszeni to Aston Martin ma dla was propozycję.

Aston Martin zaprezentował nowy, ekskluzywny symulator wyścigowy AMR-C01-R Hypercar Edition. Konstrukcja inspirowana jest hipersamochodem Valkyrie Hypercar, który rywalizuje w tegorocznym wyścigu 24 Hours of Le Mans. Jak można się spodziewać po tak wyjątkowym urządzeniu, jego cena jest równie imponująca i wynosi szalone 58 750 funtów brytyjskich plus podatki, czyli na nasze grubo ponad 250 tysięcy złotych.

Aston Martin stworzył symulator do simracingu

AMR-C01-R Hypercar Edition to kolejny projekt powstały po wcześniejszych modelach AMR-C01 i AMR24. Symulator został opracowany we współpracy z firmą Curv Racing Simulators, której szefem jest zwycięzca Le Mans i były kierowca fabryczny Aston Martin Racing, Darren Turner. Konstrukcja opiera się na monokoku wykonanym z włókna węglowego. Na wyposażeniu znalazł się 49-calowy zakrzywiony monitor Samsung G95C oraz komputer wyposażony w kartę graficzną NVIDIA RTX 5090. Producent nie ujawnił pełnej specyfikacji sprzętowej, jednak podkreśla, że urządzenie zostało stworzone z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości wrażeń z jazdy.