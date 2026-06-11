Aston Martin zaprezentował symulator inspirowany modelem Valkyrie. Cena setupu zwala z nóg...

Jeśli chcecie uprawiać profesjonalny simracing w bardzo komfortowych warunkach i macie “drobne” w kieszeni to Aston Martin ma dla was propozycję.
Aston Martin zaprezentował nowy, ekskluzywny symulator wyścigowy AMR-C01-R Hypercar Edition. Konstrukcja inspirowana jest hipersamochodem Valkyrie Hypercar, który rywalizuje w tegorocznym wyścigu 24 Hours of Le Mans. Jak można się spodziewać po tak wyjątkowym urządzeniu, jego cena jest równie imponująca i wynosi szalone 58 750 funtów brytyjskich plus podatki, czyli na nasze grubo ponad 250 tysięcy złotych.
Aston Martin stworzył symulator do simracingu
AMR-C01-R Hypercar Edition to kolejny projekt powstały po wcześniejszych modelach AMR-C01 i AMR24. Symulator został opracowany we współpracy z firmą Curv Racing Simulators, której szefem jest zwycięzca Le Mans i były kierowca fabryczny Aston Martin Racing, Darren Turner. Konstrukcja opiera się na monokoku wykonanym z włókna węglowego. Na wyposażeniu znalazł się 49-calowy zakrzywiony monitor Samsung G95C oraz komputer wyposażony w kartę graficzną NVIDIA RTX 5090. Producent nie ujawnił pełnej specyfikacji sprzętowej, jednak podkreśla, że urządzenie zostało stworzone z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości wrażeń z jazdy.
Powstaną zaledwie 24 egzemplarze tego ręcznie składanego symulatora. Za produkcję i montaż odpowiada Curv Racing Simulators, specjalizujące się w tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań symulatorowych we współpracy z marką Aston Martin. Klienci będą mogli wybierać pomiędzy malowaniami inspirowanymi samochodami oznaczonymi numerami #007 oraz #009. Pierwsza wersja wykorzystuje żółte akcenty, natomiast druga czerwone. Obie odmiany wyposażono w specjalnie zaprojektowaną kierownicę wzorowaną na tej stosowanej w Valkyrie Hypercar.
Darren Turner wypowiedział się na temat projektu:
Kiedy rozpoczynaliśmy prace nad Hypercar Edition, skupiliśmy się na pozycji za kierownicą, odczuciach płynących z prowadzenia oraz samym doświadczeniu wyścigowym. To właśnie te detale sprawiają, że symulator wydaje się realistyczny. Chcieliśmy, aby wrażenia były możliwie najbliższe siedzeniu w Valkyrie Hypercar.
GramTV przedstawia:
Do projektu odniósł się również Marek Reichman, dyrektor kreatywny Aston Martina. Jego zdaniem Valkyrie jest jednym z najbardziej ekstremalnych i bezkompromisowych samochodów w historii marki, a charakter ten został wiernie przeniesiony do nowego symulatora. Reichman podkreślił również, że projekt czerpie bezpośrednie inspiracje z samochodów startujących w Le Mans, zachowując jednocześnie charakterystyczne proporcje i stylistykę marki.
AMR-C01-R Hypercar Edition to bez wątpienia jedna z najbardziej luksusowych i ekskluzywnych konstrukcji w świecie simracingu. Przy cenie przekraczającej 58 tysięcy funtów oraz limitowanej produkcji wynoszącej zaledwie 24 sztuki, urządzenie pozostanie jednak produktem dostępnym wyłącznie dla najbardziej zamożnych entuzjastów motorsportu, ale kto wie? Może jeden egzemplarz zostanie udostępniony na jakiś targach simracingowych?
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