Aston Martin trafi do gry Automobilista 2. Twórcy skupią się bardziej na wyścigach długodystansowych

Jak podkreślił szef studia Reiza, Renato Simioni, współpraca z Aston Martinem to krok zgodny z kierunkiem rozwoju gry i jej oficjalną certyfikacją IMSA:

Do Automobilista 2 dołącza Aston Martin, to świeża wiadomość. Valkyrie jest w drodze. Obie wersje – torowa i drogowa. No bo kto nie lubi V12?