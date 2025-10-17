Assetto Corsa EVO nabiera tempa. Dziewięć nowych aut, trzy tory i zapowiedź trybu Free Roam

Na targach SimRacing Expo 2025, studio Kunos Simulazioni ujawniło szczegóły nadchodzących aktualizacji do gry Assetto Corsa EVO

Podczas gdy wiele osób zarzuca Kunos Simulazioni powolne prace nad Assetto Corsą EVO, włoskie studio postanowiło udowodnić, że tak nie jest. Na targach SimRacing Expo 2025 deweloperzy opowiedzieli o najnowszych aktualizacjach, które wprowadzą sporo nowości. Co ciekawe, uczestnicy targów mogli jako pierwsi przetestować nowe samochody i tory, które trafią wkrótce do gry. Nowości w Assetto Corsa EVO Z pewnością wielu ucieszy fakt, że do gry trafi długo wyczekiwany tor Nurburgring. W grze pojawią się wszystkie jego wersje, czyli Nordschleife, Nurburgring GP oraz 24H łączące GP i Nordschleife). Do listy nowych torów dołączą również dwa kolejne obiekty takie jak Oulton Park (układy International i Foster) i Road Atlanta, czyli słynny tor w amerykańskiej Georgii, znany z wyścigu Motul Petit Le Mans.

Aktualizacja v0.4 doda dziewięć nowych pojazdów, z czego sześć zostało już potwierdzonych. Wśród nich znalazły się zarówno samochody drogowe, jak i sportowe maszyny GT. Tak prezentuje się lista potwierdzonych samochodów: Ferrari F40 LM – ekstremalna wersja kultowego supersamochodu z podwójnym turbodoładowaniem, rozwijająca aż 720 KM (w porównaniu do 478 KM w standardowej wersji)

– ekstremalna wersja kultowego supersamochodu z podwójnym turbodoładowaniem, rozwijająca aż 720 KM (w porównaniu do 478 KM w standardowej wersji) BMW M3 (E46) CSL – odchudzony i sportowo zestrojony wariant kultowej serii M3

– odchudzony i sportowo zestrojony wariant kultowej serii M3 Porsche Cayman 718 GT4 RS – topowa wersja Caymana z silnikiem 4.0 boxer

– topowa wersja Caymana z silnikiem 4.0 boxer Mini John Cooper S (wersja klasyczna) – dostępna również w odmianie z silnikiem Honda B16 DOHC VTEC o mocy ponad 160 KM

– dostępna również w odmianie z silnikiem Honda B16 DOHC VTEC o mocy ponad 160 KM Ferrari Daytona SP3 – nowoczesny supersamochód inspirowany sportowymi prototypami lat 60

– nowoczesny supersamochód inspirowany sportowymi prototypami lat 60 Toyota Supra MKIV (wersja driftowa) – z pełnym bodykitem, zmodyfikowanym momentem obrotowym, większym kątem skrętu i specjalną geometrią zawieszenia stworzoną z myślą o driftingu Supra zapoczątkuje nową kategorię treści driftingowych w Assetto Corsa EVO. To ukłon w stronę społeczności, która od lat rozwija ten segment w pierwszej części serii. Twórcy zapowiadają, że aktualizacja v0.4 przyniesie również rozszerzenia trybów singleplayer i multiplayer, choć na ten moment nie ujawniono szczegółów. Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, wiadomo jedynie, że aktualizacja trafi do graczy w listopadzie 2025 roku.

To jednak nie koniec atrakcji, bowiem współzałożyciel Kunos Simulazioni, Marco Massarutto, ujawnił także szczegóły dotyczące wyczekiwanego trybu Free Roam. Po raz pierwszy w historii serii gracze będą mogli opuścić tor Nurburgring i swobodnie eksplorować drogi publiczne regionu Eifel. Pierwotnie tryb miał zadebiutować latem 2025, ale jego premiera została przesunięta na początek 2026 roku, wciąż w ramach programu wczesnego dostępu. Massurutto powiedział: Pracujemy nad tym, aby pierwsza wersja trybu Free Roam była dostępna na początku przyszłego roku. To będzie zupełnie nowe doświadczenie, realistyczna fizyka jazdy, ale tym razem na prawdziwych drogach. Drogi w Assetto Corsa EVO będą wiernie odwzorowane. Mają zachować realne proporcje, zakręty i budynki. W finalnej wersji pojawi się ruch drogowy, piesi oraz system nawigacji wskazujący ciekawe punkty na mapie. Massarutto zdradził także, że Free Roam ma pełnić rolę wirtualnego przewodnika po regionie Eifel. Podczas prezentacji pokazano również dwa nowe Ferrari, którymi są SP1 i Purosangue, które swobodnie poruszały się po otwartym świecie, w tym po drogach gruntowych i malowniczych wsiach.