Assassin’s Creed Unity przeżywa drugą młodość. Gracze wracają po latach

Assassin's Creed Unity w ostatnich dniach doświadcza znaczącego wzrostu liczby aktywnych graczy na platformie Steam, osiągając poziomy niewidziane od lat. To nagłe odrodzenie popularności jest niemal bez wątpienia związane ze sporą obniżką cenową gry.

Assassin’s Creed Unity z najlepszym wynikiem od lat

Dane SteamDB wskazują, że Assassin's Creed Unity odnotowuje znacznie podwyższoną aktywność graczy. W ciągu ostatniej doby osiągnięto szczyt aktywności 4522 graczy, co jest najlepszym wynikiem od września 2023 roku i czwartym najwyższym w historii tytułu na platformie.

Przyczyna tego wzrostu wydaje się być jasna. Jak zauważa GameRant, Assassin’s Creed Unity zostało bowiem wcześniej przecenione o 85%. Warto również dodać, że produkcja jest oceniana na platformie Valve „bardzo pozytywnie”.