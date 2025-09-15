Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed Unity przeżywa drugą młodość. Gracze wracają po latach

Patrycja Pietrowska
2025/09/15 10:00
1
0

Liczba graczy wystrzeliła.

Assassin's Creed Unity w ostatnich dniach doświadcza znaczącego wzrostu liczby aktywnych graczy na platformie Steam, osiągając poziomy niewidziane od lat. To nagłe odrodzenie popularności jest niemal bez wątpienia związane ze sporą obniżką cenową gry.

Assassin’s Creed Unity z najlepszym wynikiem od lat

Dane SteamDB wskazują, że Assassin's Creed Unity odnotowuje znacznie podwyższoną aktywność graczy. W ciągu ostatniej doby osiągnięto szczyt aktywności 4522 graczy, co jest najlepszym wynikiem od września 2023 roku i czwartym najwyższym w historii tytułu na platformie.

Przyczyna tego wzrostu wydaje się być jasna. Jak zauważa GameRant, Assassin’s Creed Unity zostało bowiem wcześniej przecenione o 85%. Warto również dodać, że produkcja jest oceniana na platformie Valve „bardzo pozytywnie”.

Graj jako Arno, całkiem nowy rodzaj asasyna, bardziej zabójczy niż jego przodkowie. Zlikwiduj ofiary różnymi rodzajami nowego uzbrojenia, takiego jak upiorne ostrze, ukryte ostrze z opcją kuszy.

Ciesz się dużą dozą wolności i kontroli nad swoim asasynem. Mechanika parkouru oznacza płynne bieganie, a ulepszony system walki wzmocniony jest rozgrywką działania w ukryciu.

Rewolucja Francuska zmienia niegdyś wspaniałe miasto w miejsce ogarnięte terrorem i chaosem. Odwiedź oszałamiający otwarty świat całego miasta i patrz, jak dzieje się historia. Przeżyj kluczowe wydarzenia, od szturmu Bastylii po egzekucję króla Ludwika XVI. Los Francji jest kształtowany na ulicach miasta, znajdującego się na skraju transformacji.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://gamerant.com/assassins-creed-unity-player-count-spike-september-2025/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:06

Kupiłem AC: Origins za ok. 30 pln w playstation store. Nie ma się co dziwić,  że seria jest obecnie popularna.




