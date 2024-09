Assassin’s Creed Shadows z prezentacją „porywającego” świata feudalnej Japonii

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w Assassin’s Creed Shadows powróci lubiana mechanika. Wczoraj natomiast w sieci pojawił się kolejny materiał promocyjny poświęcony wspomnianej produkcji. Tym razem Ubisoft postanowił zaprezentować graczom „porywający” świat feudalnej Japonii, który będzie można zwiedzić w nadchodzącej odsłonie serii Assassin’s Creed.

Ubisoft zaprasza do „porywającego” i „dynamicznego” świata Assassin’s Creed Shadows

Najnowszy zwiastun zapowiada, że Assassin’s Creed Shadows pozwoli graczom odwiedzić kilka malowniczych terenów. We wspomnianym materiale pokazano również różne pory roku, które – zgodnie z zapowiedziami – będą zmieniać się wraz z wydarzeniami fabularnymi. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, co jeszcze czeka na Was w feudalnej Japonii.