Assassin’s Creed Shadows spotyka Dead by Daylight. Znamy datę startu współpracy

Assassin’s Creed Shadows łączy siły z Dead by Daylight. Start wydarzenia 27 maja

Kolaboracja pomiędzy światami Assassin’s Creed Shadows a Dead by Daylight ma rozpocząć się już 27 maja bieżącego roku. Do ogłoszenia dołączono enigmatyczny opis, który zachęca graczy do „wejścia we Mgłę” oraz informuje, że „rozpoczyna się nowa misja Dead by Daylight”. Towarzyszący zapowiedzi krótki materiał wideo ukazał tajemniczą postać otoczoną czerwonymi płomieniami, która spogląda na dwójkę głównych bohaterów Shadows – Naoe i Yasuke.