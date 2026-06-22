Assassin’s Creed Shadows otrzymało oficjalny prequel. Fani mogą wrócić do Japonii jeszcze przed wydarzeniami z gry

Na rynku pojawiła się właśnie manga opowiadająca historię poprzedzającą wydarzenia z Assassin’s Creed Shadows.
Choć od premiery Assassin’s Creed Shadows minęło już kilka miesięcy, Ubisoft niedawno poinformował nas o szykowanej finalnej aktualizacji do gry. Okazuje się jednak, że to nie koniec naszych przygód feudalnej Japonii. Firma właśnie rozszerzyła uniwersum gry o nową historię, która pozwala lepiej poznać świat przedstawiony jeszcze przed rozpoczęciem przygody Naoe i Yasuke. Mowa o mandze Assassin’s Creed Shadows: Tales of Iga, której pierwszy tom właśnie doczekał się anglojęzycznego wydania.
Assassin’s Creed Shadows otrzymało oficjalny prequel w postaci mangi
Seria została zapowiedziana jeszcze przed premierą gry i zadebiutowała w Japonii dokładnie 20 marca 2025 roku, czyli tego samego dnia co Assassin’s Creed Shadows. Za projekt odpowiada japoński mangaka Reguje, a publikacja ukazywała się na łamach serwisu Yanmaga prowadzonego przez Weekly Young Magazine. Historia skupia się na regionie Iga, słynącym z tradycji shinobi i odgrywającym ważną rolę w fabule gry. Dzięki temu czytelnicy mogą zobaczyć wydarzenia poprzedzające główną historię oraz lepiej poznać realia świata, który Ubisoft odtworzył w swojej najnowszej produkcji.
Pierwszy tom liczy 192 strony, a jego anglojęzyczne wydanie trafiło do sprzedaży 16 czerwca. Wydanie papierowe oraz w postaci ebooku jest dostępne w sklepie Amazon. Na tym jednak nie koniec. Twórcy od początku planowali zamkniętą historię rozpisaną na dwa tomy. Drugi i zarazem finałowy zeszyt ma ukazać się w listopadzie 2026 roku.
GramTV przedstawia:
Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy Ubisoft sięga po mangę. W ostatnich latach marka Assassin’s Creed doczekała się kilku komiksowych i mangowych projektów, w tym serii Blade of Shao Jun, Dynasty, Forgotten Temple czy wcześniejszej adaptacji związanej z Black Flag.
Premiera Tales of Iga pokazuje, że Ubisoft nie zamierza całkowicie porzucać świata Assassin's Creed Shadows. To o tyle ciekawe, że kilka dni temu firma ogłosiła ostatnią dużą aktualizację gry. Po wprowadzeniu łatki 1.11.11, która doda między innymi nową linię fabularną Black Tides oraz aktywności endgame'owe zwane Domenami, produkcja nie otrzyma już kolejnej zawartości. Wszystko wskazuje więc na to, że rozwój Shadows dobiega końca, a uwaga Ubisoftu przenosi się na następne projekty z uniwersum Assassin's Creed. Dla fanów Assassin's Creed Shadows manga może być więc jedną z ostatnich okazji, by wrócić do świata XVI-wiecznej Japonii rozwijanego przez Ubisoft.
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