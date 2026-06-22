Assassin’s Creed Shadows otrzymało oficjalny prequel. Fani mogą wrócić do Japonii jeszcze przed wydarzeniami z gry

Choć od premiery Assassin’s Creed Shadows minęło już kilka miesięcy, Ubisoft niedawno poinformował nas o szykowanej finalnej aktualizacji do gry. Okazuje się jednak, że to nie koniec naszych przygód feudalnej Japonii. Firma właśnie rozszerzyła uniwersum gry o nową historię, która pozwala lepiej poznać świat przedstawiony jeszcze przed rozpoczęciem przygody Naoe i Yasuke. Mowa o mandze Assassin’s Creed Shadows: Tales of Iga, której pierwszy tom właśnie doczekał się anglojęzycznego wydania.

Assassin’s Creed Shadows otrzymało oficjalny prequel w postaci mangi

Seria została zapowiedziana jeszcze przed premierą gry i zadebiutowała w Japonii dokładnie 20 marca 2025 roku, czyli tego samego dnia co Assassin’s Creed Shadows. Za projekt odpowiada japoński mangaka Reguje, a publikacja ukazywała się na łamach serwisu Yanmaga prowadzonego przez Weekly Young Magazine. Historia skupia się na regionie Iga, słynącym z tradycji shinobi i odgrywającym ważną rolę w fabule gry. Dzięki temu czytelnicy mogą zobaczyć wydarzenia poprzedzające główną historię oraz lepiej poznać realia świata, który Ubisoft odtworzył w swojej najnowszej produkcji.