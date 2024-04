Bohater Assassin’s Creed Mirage wróci? Ubisoft może rozszerzyć historię Basima

Opowiadanie o dorastaniu Basima było dla nas niesamowitą przygodą, więc oczywiście tak, wciąż mamy wiele do powiedzenia na temat Basima. Z drugiej strony, tworzenie gry z tak wieloma ograniczeniami jest trudnym zadaniem, a jako zespół chcielibyśmy również odkrywać nowe horyzonty i mieć więcej swobody twórczej – dodaje Boudon.

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Mirage dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Mirage. Wyczekiwany powrót do korzeni.