Na graczy Assassin’s Creed Mirage czeka prezent. Fani Valhalli będą zachwyceni

Wcześniej w Assassin’s Creed Mirage pojawiły się już stroje innych bohaterów serii Assassin’s Creed . Fani mieli bowiem okazję ubrać Basima w kostium Ezio czy Altaira. Istnieje więc szansa, że to nie koniec atrakcji, a w przyszłości we wspomnianej produkcji pojawią się również kreacje kolejnych protagonistów popularnego cyklu Ubisoftu.

Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Mirage dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Mirage. Wyczekiwany powrót do korzeni.

