Assassin’s Creed: Black Flag Remake z datą? Ubisoft mógł zdradzić okno premiery

Ubisoft mógł przypadkiem zasugerować, kiedy najpóźniej zobaczymy odświeżone Assassin’s Creed IV: Black Flag. Najnowsze informacje wskazują, że remake ma zadebiutować jeszcze w tym roku fiskalnym, co zaczęło rozpalać oczekiwania fanów serii.

Ubisoft m óg ł wyjawić okno premiery Assassin’s Creed: Black Flag Remake

Tom Henderson ponownie zabrał głos w sprawie projektu, przypominając, że od dawna słyszy o powrocie pirackiej odsłony Assassin’s Creed. Według jego informacji gra ma trafić na rynek do 31 marca 2026 roku. Źródłem spekulacji jest najnowszy raport finansowy Ubisoftu. Firma przedstawiła w nim listę tytułów planowanych do końca roku fiskalnego 2026, a wśród nich znajduje się jedna niezapowiedziana jeszcze produkcja. Henderson twierdzi, że chodzi właśnie o Black Flag Remake.