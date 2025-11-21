Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed: Black Flag Remake z datą? Ubisoft mógł zdradzić okno premiery

Mikołaj Berlik
2025/11/21 11:45
0
0

Powrót pirackiego Assassin’s Creed coraz bliżej?

Ubisoft mógł przypadkiem zasugerować, kiedy najpóźniej zobaczymy odświeżone Assassin’s Creed IV: Black Flag. Najnowsze informacje wskazują, że remake ma zadebiutować jeszcze w tym roku fiskalnym, co zaczęło rozpalać oczekiwania fanów serii.

Assassin’s Creed: Black Flag

Ubisoft mógł wyjawić okno premiery Assassin’s Creed: Black Flag Remake

Tom Henderson ponownie zabrał głos w sprawie projektu, przypominając, że od dawna słyszy o powrocie pirackiej odsłony Assassin’s Creed. Według jego informacji gra ma trafić na rynek do 31 marca 2026 roku. Źródłem spekulacji jest najnowszy raport finansowy Ubisoftu. Firma przedstawiła w nim listę tytułów planowanych do końca roku fiskalnego 2026, a wśród nich znajduje się jedna niezapowiedziana jeszcze produkcja. Henderson twierdzi, że chodzi właśnie o Black Flag Remake.

GramTV przedstawia:

Plotki wydają się spójne z ostatnimi działaniami Ubisoftu, które od miesięcy inspirowały fanów do spekulacji na temat powrotu uznanej odsłony serii. Insider Gaming wielokrotnie podawało, że prace nad odświeżeniem gry trwają, a społeczność zaczęła traktować zapowiedź niemal jako formalność. Teraz, po publikacji raportu, przekonanie to tylko się wzmocniło.

Na razie Ubisoft nie potwierdza żadnych szczegółów, a nieoficjalne informacje wciąż pozostają plotkami. Wszystko wskazuje jednak na to, że zapowiedź może nadejść szybciej, niż się spodziewamy. Jeśli Black Flag Remake rzeczywiście ukaże się przed końcem roku fiskalnego, gra może otrzymać prezentację już podczas tegorocznej gali The Game Awards.

Źródło:https://insider-gaming.com/exclusive-black-flag-remake-set-to-launch-before-march/

Tagi:

News
Ubisoft
data premiery
plotka
Assassin's Creed IV: Black Flag
assassin's creed
Assassin's Creed
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112