Assassin's Creed Shadows zaoferuje więcej swobody eksploracji

Duże zmiany dotkną również punktów widokowych i orła-towarzysza. Punkty synchronizacji nie będą już odkrywały licznych ikon, a jedynie kluczowe lokalizacje do oznaczenia na kompasie. Orzeł został zastąpiony mechaniką obserwacji, wymagającą znajdowania odpowiednich punktów obserwacyjnych. Nowością są także „kakurega” – bezpieczne domy, które oferują punkty szybkiej podróży i możliwość zarządzania ekwipunkiem, a także rekrutacji i uzupełniania zwiadowców.

Ale to nie koniec nowości. Gracze otrzymają dodatkowe narzędzia, takie jak Pathfinder, który pomoże odnaleźć najkrótszą drogę do celu w wymagającym terenie. Jak to wszystko razem zadziała, przekonamy się już wkrótce. Gra ukaże się 20 marca 2025 roku na Xbox Series X/S, PS5 i PC.