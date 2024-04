Assassin's Creed Red zadebiutuje w 2024 roku? Pracownik Ubisoftu mógł zepsuć niespodziankę

Do sieci regularnie trafiają nowe informacje dotyczące Assassin's Creed Red, czyli kolejnej odsłony serii, która miałaby zadebiutować jeszcze w tym roku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że produkcja zaoferuje możliwość przełączania się miedzy bohaterami, czy dostosowywania bazy. Jednak Ubisoft nie śpieszy się z ogłoszeniem gry, chociaż najbliższą do tego okazją będzie czerwcowe Ubisoft Forward 2024. Najprawdopodobniej na pokazie poznamy pierwsze oficjalne szczegóły dotyczące gry, a także datę premiery, która nadal ma zostać wyznaczona na końcówkę bieżącego roku.

Assassin's Creed Red – premiera możliwa jeszcze pod koniec 2024 roku

Jak wiemy z raportów finansowych francuskiego dewelopera, Assassin's Creed Red ukaże się do końca marca 2025 roku. Jeżeli więc twórcy nie będą potrzebowali więcej czasu, wszystko na to wskazuje, że produkcja może zadebiutować w tegorocznym okresie jesiennym. Sugeruje to także wpis Ozana Kocoglu, szefa japońskiego i koreańskiego oddziału firmy, który opublikował wpis dotyczący 30. rocznicy powstania Ubisoft Japan. Pod sam koniec wpisu Kocoglu wspomina o Assassin's Creed Red, sugerując, że gra może ukazać się jeszcze w 2024 roku.