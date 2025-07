Asphalt Legends Unite świętuje 20-lecie serii. Powrót klasycznych tras i specjalne wydarzenia

Jubileuszowa aktualizacja do Asphalt Legends Unite jest już dostępna na wszystkich platformach, a rozpoczęcie sezonu zaplanowano na 21 sierpnia.

Seria Asphalt obchodzi 20-lecie istnienia. Z tej okazji Gameloft przygotował specjalną aktualizację dla gry Asphalt: Legends Unite , w której gracze mogą powrócić do korzeni serii oraz wziąć udział w nowym sezonie o nazwie Legends of Speed.

System modyfikacji został odświeżony. Żetony stylu można teraz zdobywać w prostszy sposób i wydawać je dowolnie na wybrane elementy personalizacji, bez potrzeby wykonywania konkretnych zadań. Ponadto gracze mogą też cofnąć się do samych początków serii, odwiedzając stronę Asphalt Legends, gdzie dostępna jest emulowana wersja oryginalnego Asphalt Urban GT z 2004 roku. Ukończenie wszystkich poziomów klasyka nagradzane jest dodatkami do Legends Unite, takimi jak kredyty, tokeny i samochody.

Aktualizacja to nie tylko powrót do przeszłości. Dodano także 8 nowych pojazdów, w tym dwa kolejne z serii LEGO Technic:

Citroën DS Survolt

Mosler Super GT

Pagani Zonda Cinque

Ferrari F12 Berlinetta (dostępne z Legend Pass)

Arash Imperium

Mercedes-Benz Silver Lightning

LEGO Technic Lamborghini Revuelto

LEGO Technic Ferrari FXX K

To kontynuacja współpracy z LEGO, w ramach której wcześniejsze modele, takie jak Chevrolet Corvette Stingray i Aston Martin Valkyrie, również trafiły do gry. Zestawy modeli LEGO zawierają kody do odblokowania aut w grze.

Seria Asphalt zadebiutowała w 2004 roku grą Asphalt Urban GT, wydaną na Nokię N-Gage, telefony z Javą oraz Nintendo DS. Od tamtej pory seria doczekała się 9 głównych odsłon, 12 spin-offów i ponad miliard pobrań. Obecnie dzięki Asphalt Legends Unite, seria działa jako tytuł wieloplatformowy, przyciągając średnio od 100 do 150 tysięcy graczy dziennie. W grze znajduje się obecnie ponad 280 licencjonowanych pojazdów, co jest imponującym wynikiem jak na czysto zręcznościową grę wyścigową. Asphalt często prezentuje samochody jeszcze przed ich debiutem na rynku, czego przykładem jest Lamborghini Temerario, następca Huracana.