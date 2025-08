Ashes of the Singularity 2 oficjalnie zapowiedziane. Pierwszy zwiastun, szczegóły i wymagania sprzętowe

Oxide Games oraz wydawca Stardock Entertainment ogłosiły kontynuację swojej popularnej strategii czasu rzeczywistego Ashes of the Singularity. Ujawniono pierwsze szczegóły, wymagania sprzętowe oraz pierwszy zwiastun.

Ashes of the Singularity 2 – kontynuacja popularnej strategii zapowiedziana

W Ashes of the Singularity 2 gracze ponownie staną na czele potężnych armii, by walczyć o dominację nad całymi planetami. Do wyboru będą trzy frakcje – siły Ziemi, zaawansowana technologicznie sztuczna inteligencja Substrate oraz tajemnicza Koalicja Postludzi. Produkcja umożliwi grę solo, w trybie kooperacyjnym ze znajomymi lub w potyczkach sieciowych w całym Układzie Słonecznym.