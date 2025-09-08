Ashes of the Singularity 2 naprawi „kluczowe problemy” poprzedniczki. Studio obiecuje wiele zmian w strategii

Produkcja science fiction rozwiąże wiele z bolączek poprzedniej części.

Na początku ubiegłego miesiąca Oxide Games oficjalnie zapowiedziało Ashes of the Singularity 2. W kontynuacji kultowej gry z 2016 roku, studio obiecuje jeszcze bardziej dopracowaną rozgrywkę, eliminując problemy, które trapiły pierwowzór. Gra skupia się na wielkoskalowych konfliktach międzygalaktycznych, wprowadzając nowe mechaniki, które mają ułatwić zarządzanie ogromnymi armiami. Ashes of the Singularity 2 – gra poprawi błędy poprzedniej części Pierwsza część Ashes of the Singularity zachwyciła graczy możliwością kierowania tysiącami jednostek jednocześnie, co uczyniło ją jedną z najbardziej ambitnych gier strategii czasu rzeczywistego obecnych na rynku. Jednak duża skala rozgrywki prowadziła do wyzwań związanych z mikrozarządzaniem, szczególnie w późniejszych etapach gry. Oxide Games, świadome tych trudności, postanowiło w kontynuacji skupić się na optymalizacji tego aspektu, aby gracze mogli skoncentrować się na strategicznych decyzjach zamiast na drobiazgowych zadaniach.

Skala konfliktu szybko wykracza poza „małe” starcia, dlatego chcemy, aby gracze skupiali się na kluczowych decyzjach strategicznych, a nie byli nieustannie obciążani szczegółami mikrozarządzania - piszą twórcy w najnowszym wpisie na blogu. Jednym z kluczowych usprawnień w Ashes of the Singularity 2 jest nowy system produkcji jednostek. Budynki produkcyjne będą teraz koordynować rekrutację i zaopatrzenie na całej mapie, co eliminuje konieczność ręcznego przypisywania inżynierów do przyspieszania pracy, jak to miało miejsce w pierwszej części. Budowa dodatkowych budynków tego samego typu przyspieszy produkcję, co pozwoli graczom szybko uzupełniać straty w armii. Typowa bitwa w połowie gry może skutkować niemal setką strat, a zastąpienie tak dużej liczby jednostek musi być uproszczone, aby gracze mogli skupić się na bardziej interesujących decyzjach – wyjaśniają deweloperzy. Twórcy wprowadzili także inteligentny system rozmieszczania nowych jednostek. Jeśli gracz chce wzmocnić istniejącą armię, nowe jednostki pojawią się w budynku najbliższym ich aktualnej pozycji. W przypadku tworzenia nowej armii od podstaw, jednostki będą generowane w punkcie najbliższym wybranemu znacznikowi zbiórki. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie na dużych mapach, gdzie przemieszczenie oddziałów przez kilka regionów może zająć wiele minut. To staje się kluczową mechaniką, ponieważ na tak dużych mapach nowe jednostki mogą potrzebować wielu minut, by dotrzeć do głównych armii. Zarządzanie linią produkcyjną staje się istotnym aspektem, ale ponieważ budowa nowych budynków produkcyjnych nie jest częstą czynnością, jest to ważna decyzja, która nie wymaga ciągłej uwagi – podkreśla Oxide Games.

Gra wprowadza także nową frakcję ludzką, co według Brada Wardella, dyrektora generalnego wydawcy Stardock, nie było możliwe w oryginalnej wersji. Ta nowość, w połączeniu z ulepszonymi mechanikami, ma na celu wzbogacenie rozgrywki i nadanie jej odpowiedniej dawki świeżości, przede wszystkim dla fanów pierwszego Ashes of the Singularity. Podobnie jak w pierwszej części, mapa gry opiera się na regionach połączonych z „bazową” strefą liniami zaopatrzenia. Jeśli połączenie z regionem zostanie przerwane, traci on dostęp do zasobów i możliwości produkcyjnych. Gracze mogą wykorzystać tę mechanikę strategicznie, atakując kluczowe punkty, aby odciąć wroga od zaopatrzenia i osłabić jego pozycje. Przypomnijmy, że Ashes of the Singularity 2 zadebiutuje w 2026 roku. Gra doczekała się już swojej karty na Steam, na której można sprawdzić m.in. wymagania sprzętowe.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.