Arthur Morgan został raperem. Bohater Red Dead Redemption 2 nawija o gangu, napadach i planie Dutcha

Chociaż rapowe kawałki na podstawie popularnych gier są równie stare jak YouTube, to dopiero wraz z rozwojem sztucznej inteligencji możemy stworzyć piosenki, w których bohater gry staje się muzykiem z prawdziwego zdarzenia. W ostatnich miesiącach spotkało to Arthura Morgana, głównego bohatera Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games. Kanał SurplusPotatoes regularnie publikuje nowe kawałki wraz z teledyskami, w których słynny kowboj rozwija swoją rapową karierę. Twórcy kanału przy wykorzystaniu AI i muzyki z popularnych utworów tworzą piosenki, w których Arthur Morgan opowiada o zaletach i wadach życia jako kowboja u boku Dutcha i innych znanych postaci.

Red Dead Redemption 2 – Arthur Morgan został raperem

Twórcy przerabiają utwory znanych raperów, w tym Kendricka Lamara, Drake’a, Shaboozey’a, a także popularnego YouTubera KSI, dostosowując je do stylistyki rodem z Dzikiego Zachodu. Co istotne, w poniższych kawałkach usłyszycie głos bardzo zbliżony do tego z gry, czyli Rogera Clarka. W parodiach piosenek „Not Like Us”, „God's Plan”, „tv off”, czy „Thick Of It”, usłyszymy, jak bohater Red Dead Redemption 2 rapuje o swoim życiu, przywódcy gangu Dutchu, jego planie, organizowanych napadach i niebezpieczeństwach bycia banitą ściganym przez stróżów prawa.