Niecodzienna sytuacja w świecie Red Dead Redemption 2 – jeden z fanów przypadkowo wymazał zapis gry swojej narzeczonej, a przeprosiny w jego imieniu… złożył sam Arthur Morgan. Tak, dobrze czytacie.

Doskonale wiemy, jak wyjątkowy jest to tytuł. Red Dead Redemption 2 to growy gigant, w którym spędzaliśmy dziesiątki godzin, przemierzając żywy świat pełen detali i emocjonujących decyzji. Fabuła o lojalności, zdradzie i wyborach moralnych po siedmiu latach od premiery wciąż zachwyca, a dużą w tym zasługę mają aktorzy głosowi, tacy jak Roger Clark, czyli człowiek stojący za niezapomnianym Arthurem Morganem.

Arthur Morgan przeprasza w imieniu gracza za usuniętego save’a w Red Dead Redemption 2

I właśnie jego fani wykorzystali w nietypowy sposób. Kiedy jeden z graczy przypadkiem usunął save swojej dziewczynie, postanowił wynagrodzić szkody… kupując u samego Rogera Clarka krótkie wideo z przeprosinami przez platformę Cameo. Tak, za ok. 160 dolarów można zamówić, aby Arthur w Twoim imieniu powiedział „przepraszam”. Aktor tak dziękuje za popularność tej nietypowej usługi: