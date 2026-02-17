Zaloguj się lub Zarejestruj

Arthur Morgan przeprasza w imieniu gracza za usuniętego save’a w Red Dead Redemption 2

Jakub Piwoński
2026/02/17 13:40
0
0

Niecodzienna sytuacja w świecie Red Dead Redemption 2 – jeden z fanów przypadkowo wymazał zapis gry swojej narzeczonej, a przeprosiny w jego imieniu… złożył sam Arthur Morgan. Tak, dobrze czytacie.

Doskonale wiemy, jak wyjątkowy jest to tytuł. Red Dead Redemption 2 to growy gigant, w którym spędzaliśmy dziesiątki godzin, przemierzając żywy świat pełen detali i emocjonujących decyzji. Fabuła o lojalności, zdradzie i wyborach moralnych po siedmiu latach od premiery wciąż zachwyca, a dużą w tym zasługę mają aktorzy głosowi, tacy jak Roger Clark, czyli człowiek stojący za niezapomnianym Arthurem Morganem.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Arthur Morgan przeprasza w imieniu gracza za usuniętego save’a w Red Dead Redemption 2

I właśnie jego fani wykorzystali w nietypowy sposób. Kiedy jeden z graczy przypadkiem usunął save swojej dziewczynie, postanowił wynagrodzić szkody… kupując u samego Rogera Clarka krótkie wideo z przeprosinami przez platformę Cameo. Tak, za ok. 160 dolarów można zamówić, aby Arthur w Twoim imieniu powiedział „przepraszam”. Aktor tak dziękuje za popularność tej nietypowej usługi:

Jestem naprawdę pod wrażeniem wsparcia, jakie mi okazujecie w Cameo. Dziękuję, że podoba wam się to, co mówię. W zasadzie wszystkie wasze prośby mi się podobają, ale to takie, jak te poniżej, są dla mnie najważniejsze. Wyślijmy tej biednej dziewczynie pozytywne emocje. Przynajmniej jej facet wie, co zrobił.

W tym konkretnym przypadku nagranie miało naprawić stratę save’a, nad którym dziewczyna pracowała przez około 60–70 godzin, podejmując przy tym „każdą etyczną decyzję”, jak podkreślał z żalem zamawiający w poście aktora na platformie X. Clark chętnie realizuje takie prośby, a fani potwierdzają, że materiał trafia w punkt:

Dostałam od Rogera wideo na Cameo na urodziny i ciągle wspominam zabawne rzeczy, które w nim mówił. Dzięki, że jesteś niesamowity! – pisze ghostysav.

GramTV przedstawia:

Niecodzienny sposób na przeprosiny? Zdecydowanie. Czy efekty są warte 160 dolarów? Fani chyba twierdzą, że tak. A my możemy tylko przyznać – jeśli sam Arthur Morgan mówi „sorry”, trudno się gniewać, nawet za utracone godziny w RDR2.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.cameo.com/rollingrog/feed/5cbf4b5558462d01311ce549?t=0.021364591034040203

Tagi:

News
Rockstar Games
Red Dead Redemption 2
postać
western
aktor głosowy
Roger Clark
gra wideo
Arthur Morgan
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112