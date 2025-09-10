Arrowhead zaskakuje fanów Helldivers 2. Nowa gra, ale nie Helldivers 3

Studio ujawniło, że pracuje nad kolejnym projektem, który nie będzie kontynuacją popularnej strzelanki.

Arrowhead Game Studios zdradziło, że kolejny projekt zespołu nie będzie Helldivers 3, choć początkowo fani mieli co do tego wątpliwości. Prezes studia, Shams Jorjani, przyznał, że zespół opracowuje listę funkcji nowej gry, w tym elementy społecznościowe inspirowane produkcjami takimi jak Destiny, lecz samego tytułu nie ujawnił.

Arrowhead Game Studios – nad czym naprawdę pracują twórcy Helldivers 2?

Informacja padła podczas luźnej rozmowy na Discordzie, co natychmiast wywołało falę spekulacji wśród graczy. Część fanów uznała, że będzie to Helldivers 3, jednak Jorjani szybko zdementował te przypuszczenia. Nie ujawniono szczegółów nowego projektu, co pozostawia szerokie pole domysłom.