Armored Core VI: Fires of Rubicon PS4 za 55 zł na Allegro

Na Allegro pojawiła się świetna okazja dla fanów gier akcji. Armored Core VI: Fires of Rubicon w wersji na PlayStation 4 można obecnie kupić za jedyne 54,99 zł. Produkcja studia FromSoftware, odpowiedzialnego m.in. za Elden Ring i serię Dark Souls, jest kompatybilna również z konsolą PlayStation 5.

Armored Core VI: Fires of Rubicon – oferta w Allegro

Tytuł zadebiutował w sierpniu 2023 roku i zebrał bardzo dobre recenzje – na Steamie ponad 90% opinii graczy to oceny pozytywne. W Armored Core VI wcielamy się w pilota mecha, wykonującego niebezpieczne misje na planecie Rubicon 3, gdzie trwa walka o cenny surowiec. Gra łączy dynamiczne starcia, rozbudowany system personalizacji maszyn i charakterystyczny dla FromSoftware poziom trudności.