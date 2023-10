Armored Core 6: Fires of Rubicon z bardzo dobrą sprzedażą. Gra osiągnęła sukces

Ryo Shimokawa (V.VIII Pater) oraz Yasuyuki Kase (V.IV Rusty) na jednej z ostatnich transmisji live na YouTube ujawnili, że sprzedaż Armored Core 6: Fires of Rubicon przekroczyła „około” 2,8 mln egzemplarzy . Jak zauważa użytkownik portalu społecznościowego X (wcześniej Twitter) posługujący się pseudonimem „Genki”, jest to najlepiej sprzedającą się odsłona serii Armored Core.

Pod koniec sierpnia informowano, że Armored Core 6: Fires of Rubicon to druga co do wielkości premiera From Software . Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne interesujące informacje dotyczące zainteresowania wspomnianą produkcją. Dwójka aktorów głosowych, którzy wystąpili w najnowszej odsłonie serii Armored Core, podzieliła się bowiem wynikami sprzedaży gry.

„Genki” dodaje, że Armored Core V osiągnęło sprzedaż na poziomie 250 tysięcy egzemplarzy. Natomiast samo Armored Core 6: Fires of Rubicon może pochwalić się lepszą sprzedażą od wszystkich poprzednich odsłon serii Armored Core razem wziętych. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oficjalne potwierdzenie tego sukcesu przez From Software i Bandai Namco.

Na koniec przypomnijmy, że Armored Core 6: Fires of Rubicon dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Armored Core VI: Fires of Rubicon – ogień rozniecony!

