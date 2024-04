Call of Duty: Warzone Mobile zarobiło 1,4 miliona dolarów w pierwsze 4 dni

Mobilna odsłona popularnego battle royale radzi sobie jednak wyraźnie gorzej od Call of Duty: Mobile.

Od premiery Call of Duty: Warzone Mobile minęły już ponad dwa tygodnie. Okazuje się, że wspomniana produkcja zaliczyła całkiem niezły start. Zgodnie z przekazanymi informacjami mobilna odsłona popularnego battle royale w zaledwie 4 dni osiągnęła przychód na poziomie 1,4 miliona dolarów. Trzeba przyznać, że to dobry wynik, ale daleki od rezultatów wydanego w październiku 2019 roku Call of Duty: Mobile.

Jak się gra w Call of Duty: Warzone Mobile?

Call of Duty: Mobile w ciągu 4 dni od premiery osiągnęło bowiem przychód na poziomie 4,2 miliona dolarów. Zarobek Call of Duty: Warzone Mobile jest więc o wiele niższy. Trudno jednak spodziewać się, by Activision porzuciło mobilną odsłonę popularnego battle royale. Obie produkcje – przynajmniej na razie – mają być bowiem rozwijane i wspierane równocześnie.