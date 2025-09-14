Arma 3 z ogromną przeceną. To dobry moment, aby wypróbować symulator pola walki

Bohemia Interactive wcale się nie spieszy z premierą Army 4, ale trudno się temu dziwić. Arma 3 wciąż pozostaje ogromnym sukcesem, który dzięki społeczności i licznym DLC żyje już od ponad dekady. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się jak może wyglądać realistyczny symulator pola walki, to macie właśnie świetną okazję.

Arma 3 w bardzo niskiej cenie na Steam

W ramach Steam Publisher Sale, Arma 3 została przeceniona jest aż o 90 procent. W tym momencie podstawową wersję gry kupicie za jedyne 11,99 złotych. Wersja deluxe kosztuje niewiele więcej, bowiem 28,99 złotych. Arma 3 oferuje rozbudowaną kampanię dla jednego gracza, ale prawdziwa siła gry tkwi w trybie multiplayer, który oferuje wspólne operacje, budowanie własnych scenariuszy oraz roleplay na serwerach w stylu Arma Life.