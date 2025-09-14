Zaloguj się lub Zarejestruj

Arma 3 z ogromną przeceną. To dobry moment, aby wypróbować symulator pola walki

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/14 20:00
Bohemia Interactive odpaliło wielką wyprzedaż na Steamie. Arma 3 wraz z dodatkami w niesamowicie niskiej cenie.

Bohemia Interactive wcale się nie spieszy z premierą Army 4, ale trudno się temu dziwić. Arma 3 wciąż pozostaje ogromnym sukcesem, który dzięki społeczności i licznym DLC żyje już od ponad dekady. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się jak może wyglądać realistyczny symulator pola walki, to macie właśnie świetną okazję.

Arma 3
Arma 3

Arma 3 w bardzo niskiej cenie na Steam

W ramach Steam Publisher Sale, Arma 3 została przeceniona jest aż o 90 procent. W tym momencie podstawową wersję gry kupicie za jedyne 11,99 złotych. Wersja deluxe kosztuje niewiele więcej, bowiem 28,99 złotych. Arma 3 oferuje rozbudowaną kampanię dla jednego gracza, ale prawdziwa siła gry tkwi w trybie multiplayer, który oferuje wspólne operacje, budowanie własnych scenariuszy oraz roleplay na serwerach w stylu Arma Life.

GramTV przedstawia:

W super cenach są także dodatki w tym Arma 3 Zeus, które oferuje tryb mistrza gry, pozwalający prowadzić misje dla znajomych w czasie rzeczywistym. Rozszerzenie kosztuje tylko 11,99 złotych. Kolejnym ciekawym wyborem może być Arma 3: Laws of War, które dodaje frakcję humanitarną i kampanię, w której gracze wcielają się w saperów rozminowujących teren po konflikcie. Jeden z najlepiej napisanych dodatków jest dostępny w cenie 12,20 złotych. W ramach ogromnej przeceny można także nabyć wiele innych DLC, które są także dostępne w pakietach, a także starsze odsłony Army.

Najnowsza odsłona, Arma Reforger to głównie multiplayer z narzędziami do tworzenia scenariuszy na nowym silniku. Po trudnym starcie, gra doczekała się pozytywnego przyjęcia i teraz możecie ją kupić 25 procent taniej, czyli za 97,49 złotych. Wyprzedaż całej zawartości związanej z Armą potrwa do 25 września 2025 roku.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/fps/get-arma-3-for-less-than-the-price-of-a-coffee-in-bohemias-interactives-publisher-sale

