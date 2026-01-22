Arknights: Endfield już dostępne. Twórcy wykonali wielki skok

Arknights: Endfield jest już dostępne dla graczy. Wydawca GRYPHLINE oraz studio Mountain Contour ogłosili premierę darmowej gry na PlayStation 5, PC poprzez oficjalny launcher oraz Epic Games Store, a także na iOS i Androidzie. Debiutowi towarzyszy zestaw bonusów startowych, obejmujących między innymi nagrody za logowanie.

Darmowe Arknights: Endfield już na rynku

Premiera Endfield stanowi istotny moment dla całej marki Arknights, która do tej pory kojarzona była wyłącznie z rynkiem mobilnym. Seria przekroczyła już próg 100 milionów pobrań, a nowa odsłona po raz pierwszy przenosi ją na konsole i komputery osobiste. Twórcy zdecydowali się przy tym na pełnoprawną trójwymiarową oprawę oraz szerszy zakres mechanik rozgrywki.