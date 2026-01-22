Arknights: Endfield już dostępne. Twórcy wykonali wielki skok

Arknights: Endfield jest już dostępne dla graczy. Wydawca GRYPHLINE oraz studio Mountain Contour ogłosili premierę darmowej gry na PlayStation 5, PC poprzez oficjalny launcher oraz Epic Games Store, a także na iOS i Androidzie. Debiutowi towarzyszy zestaw bonusów startowych, obejmujących między innymi nagrody za logowanie.
Darmowe Arknights: Endfield już na rynku
Premiera Endfield stanowi istotny moment dla całej marki Arknights, która do tej pory kojarzona była wyłącznie z rynkiem mobilnym. Seria przekroczyła już próg 100 milionów pobrań, a nowa odsłona po raz pierwszy przenosi ją na konsole i komputery osobiste. Twórcy zdecydowali się przy tym na pełnoprawną trójwymiarową oprawę oraz szerszy zakres mechanik rozgrywki.
W oficjalnym komunikacie współzałożyciel i dyrektor GRYPHLINE, Light Zhong, podkreślił znaczenie tej zmiany. Jak zaznaczył, przejście z 2D do 3D było dla zespołu ogromnym wyzwaniem, a celem nie było stworzenie kolejnej gry podobnej do konkurencji:
Przeniesienie marki Arknights do przestrzeni 3D to dla mnie osobiście ogromny kamień milowy. Wykonanie takiego skoku z 2D do 3D jest dla dewelopera niemałym wyzwaniem i od samego początku wiedzieliśmy, że nie chcemy tworzyć czegoś, co będzie przypominało wszystko inne dostępne na rynku. Zamiast tego postawiliśmy na to, w co sami naprawdę lubimy grać, czyli automatyzację produkcji, i konsekwentnie realizowaliśmy tę wizję. Zajęło to dużo czasu i wymagało ogromnej pracy, aby tę obsesję przekuć w Endfield, które możecie zobaczyć dzisiaj.
Wierzę, że gracze wspierają nasze gry, ponieważ czują stojącą za nimi jakość i serce. Mam nadzieję, że spodoba wam się to doświadczenie, i z niecierpliwością czekam na wasze opinie, gdy będziemy dalej wspólnie kształtować grę.
Fabuła Arknights: Endfield koncentruje się na postaci Endministratora, legendarnego strażnika przebudzonego po dziesięcioletniej hibernacji. Jako lider Endfield Industries gracz operuje z orbitalnej bazy OMV Dijiang, kierując ekspansją na planecie Talos-II.
Produkcja oferuje także rozbudowaną warstwę technologiczną, w tym obsługę 120 klatek na sekundę, zaawansowane efekty środowiskowe oraz wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS. Na PC i urządzeniach mobilnych dostępna jest pełna kompatybilność z kontrolerami PlayStation i Xbox, wraz z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, co ma zapewnić spójne doświadczenie niezależnie od wybranej platformy.