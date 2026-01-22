Zaloguj się lub Zarejestruj

Arknights: Endfield już dostępne. Twórcy wykonali wielki skok

Patrycja Pietrowska
2026/01/22 11:00
1
0

Arknights: Endfield debiutuje na konsolach i PC.

Arknights: Endfield jest już dostępne dla graczy. Wydawca GRYPHLINE oraz studio Mountain Contour ogłosili premierę darmowej gry na PlayStation 5, PC poprzez oficjalny launcher oraz Epic Games Store, a także na iOS i Androidzie. Debiutowi towarzyszy zestaw bonusów startowych, obejmujących między innymi nagrody za logowanie.

Arknights: Endfield
Arknights: Endfield

Darmowe Arknights: Endfield już na rynku

Premiera Endfield stanowi istotny moment dla całej marki Arknights, która do tej pory kojarzona była wyłącznie z rynkiem mobilnym. Seria przekroczyła już próg 100 milionów pobrań, a nowa odsłona po raz pierwszy przenosi ją na konsole i komputery osobiste. Twórcy zdecydowali się przy tym na pełnoprawną trójwymiarową oprawę oraz szerszy zakres mechanik rozgrywki.

W oficjalnym komunikacie współzałożyciel i dyrektor GRYPHLINE, Light Zhong, podkreślił znaczenie tej zmiany. Jak zaznaczył, przejście z 2D do 3D było dla zespołu ogromnym wyzwaniem, a celem nie było stworzenie kolejnej gry podobnej do konkurencji:

Przeniesienie marki Arknights do przestrzeni 3D to dla mnie osobiście ogromny kamień milowy. Wykonanie takiego skoku z 2D do 3D jest dla dewelopera niemałym wyzwaniem i od samego początku wiedzieliśmy, że nie chcemy tworzyć czegoś, co będzie przypominało wszystko inne dostępne na rynku. Zamiast tego postawiliśmy na to, w co sami naprawdę lubimy grać, czyli automatyzację produkcji, i konsekwentnie realizowaliśmy tę wizję. Zajęło to dużo czasu i wymagało ogromnej pracy, aby tę obsesję przekuć w Endfield, które możecie zobaczyć dzisiaj.

Wierzę, że gracze wspierają nasze gry, ponieważ czują stojącą za nimi jakość i serce. Mam nadzieję, że spodoba wam się to doświadczenie, i z niecierpliwością czekam na wasze opinie, gdy będziemy dalej wspólnie kształtować grę.

GramTV przedstawia:

Fabuła Arknights: Endfield koncentruje się na postaci Endministratora, legendarnego strażnika przebudzonego po dziesięcioletniej hibernacji. Jako lider Endfield Industries gracz operuje z orbitalnej bazy OMV Dijiang, kierując ekspansją na planecie Talos-II.

Produkcja oferuje także rozbudowaną warstwę technologiczną, w tym obsługę 120 klatek na sekundę, zaawansowane efekty środowiskowe oraz wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS. Na PC i urządzeniach mobilnych dostępna jest pełna kompatybilność z kontrolerami PlayStation i Xbox, wraz z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, co ma zapewnić spójne doświadczenie niezależnie od wybranej platformy.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/01/arknights-endfield-now-available

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 12:03

Eeee... to jest nadal gra mobilna. Też wygląda jak wszystkie nowe gry mobilne. Jak spojrzysz na Wuterin Waves, Genshin Impact itp to wszystkie wyglądają tak samo i są najeżone mikropłatnościami. 

Ale żeby nie było że tylko hejtuje na kolejny mobilny gacha syf. Tytuł zwrócił moją uwagę jedną rzeczą. Element gameplayu to automatyzacja. Tzn masz teren na którym budujesz automatyczne fabryki. I niby trzeba zadbać o automatyzacje jeżeli chcesz się rozwijać w tej grze. 

Ale nic z tego raczej nie ma znaczenia bo to jedna z tych gier gdzie na każdy problem rzuca się po prostu realne pieniądze. Z drugiej strony to chyba nie jest gra PVP więc też nie ma to wielkiego znaczenia. 

Ot kolejny mobile crap. 




