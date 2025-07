ARK: Aquatica wraca po kontrowersjach. Gracze wreszcie poznali datę premiery DLC

Snail Games ogłosiło datę premiery ARK: Aquatica, DLC do gry survivalowej ARK: Survival Evolved . Dodatek wywołał wcześniej niemałe zamieszanie. W marcu bieżącego roku Snail Games spotkało się z ogromną falą krytyki, kiedy okazało się, że pierwszy zwiastun ARK: Aquatica został w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Kontrowersyjne DLC do ARK: Survival Evolved ma już datę premiery. Aquatica zadebiutuje już wkrótce

Krótki materiał promocyjny zawierał charakterystyczne, nienaturalne cechy konstrukcji opartej na AI, co zdezorientowało graczy i wzbudziło ich sceptycyzm co do rzeczywistej wartości DLC. Ostatni zwiastun ARK: Aquatica nie został jednak stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji.