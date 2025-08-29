Ariana Grande zapowiada rok 2026 na tajemniczym wideo: "Do zobaczenia w przyszłym roku”

Ariana Grande podgrzała atmosferę wokół swoich przyszłorocznych planów.

27 sierpnia artystka udostępniła w mediach społecznościowych tajemnicze wideo z futurystycznym klimatem. Na nagraniu z Instagrama słychać zmechanizowany głos mówiący „wykryto uszkodzony plik i dokonano naprawy”, po czym ekran rozszerza się do czterech mniejszych okien. Ariana Grande tajemniczo zapowiada przyszły rok Dalej widzimy rękę kobiety, najprawdopodobniej jest to nawiązanie do jej krótkometrażowego filmu Brighter Days Ahead, który towarzyszył rozszerzonej edycji albumu “Eternal Sunshine”. Na koniec ekran gaśnie, a pojawia się komunikat: „do zobaczenia w przyszłym roku… ładowanie ogłoszenia”.

Fani szybko zaczęli analizować szczegóły nagrania. Wideo ma sugerować powrót postaci Peaches, starszej kobiety z filmu Brighter Days Ahead, która usuwa z pamięci wspomnienia o byłym partnerze. Tym razem cztery ekrany, do których wyciąga rękę, mogą wskazywać tropy dotyczące przyszłych planów Grande. Dwa z nich sugerują możliwą trasę koncertową. Jeden pokazuje fragment jej występu na żywo z „Eternal Sunshine”, a inny nawiązuje do jej ostatniej trasy z 2019 roku. Już w lipcu Grande zapewniała fanów, że mimo skupienia się ostatnio na aktorstwie, muzyki nie porzuca:

To bardzo głupie zakładać, że tylko dlatego, iż mam pełne ręce roboty, planuję porzucić śpiewanie i muzykę… To zawsze była i zawsze będzie moja linia życia. Znajdę na to czas, pracuję nad planem, aby zaśpiewać dla was w przyszłym roku, nawet jeśli tylko na chwilę. Ostatnim albumem Ariany Grande było wydane w marcu 2024 roku “Eternal Sunshine”, które recenzent NME Nick Levine ocenił na cztery gwiazdki, nazywając je „najdojrzalszym projektem w karierze artystki, która z każdym rokiem staje się coraz lepsza”. Ariana Grande nie zagrała pełnego koncertu od 2019 roku, ograniczając występy do charytatywnych eventów i gal rozdania nagród. Jeśli tajemnicze nagranie faktycznie zapowiada nową trasę koncertową lub premierę muzyczną w 2026 roku, będzie to wielki powrót wokalistki do światowych scen.