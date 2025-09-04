Zaloguj się lub Zarejestruj

Arena Breakout: Infinite - darmowy rywal Escape from Tarkov debiutuje na Steam i Epic Games Store

Patrycja Pietrowska
2025/09/04 11:00
Już wkrótce gracze będa mogli cieszyć się pełną wersją gry.

Już wkrótce nastąpi premiera pełnej wersji Arena Breakout: Infinite. Gracze mogą spodziewać się tytułu już 15 września na platformach Steam i Epic Games Store. To znaczący moment dla tytułu, będący kulminacją intensywnego, niemal 500-dniowego okresu rozwoju, od momentu pierwszej zamkniętej bety na PC w maju 2024 roku. Ogromne zaangażowanie społeczności, które zaowocowało ponad 2,1 milionami dodania do listy życzeń na Steamie, zgromadzeniem ponad miliona członków społeczności, dziesiątkami milionów informacji zwrotnych oraz czterema dużymi aktualizacjami, doprowadziło do tego przełomowego momentu premiery pełnej wersji.

Arena Breakout: Infinite
Arena Breakout: Infinite

Co nowego czeka graczy w Arena Breakout: Infinite?

Twórcy Arena Breakout: Infinite kładą szczególny nacisk na zapewnienie sprawiedliwej i zbalansowanej rozgrywki. W odpowiedzi na te zobowiązania waluta Koens nie jest już dostępna w sklepie gry, a z rynku wirtualnego całkowicie usunięto dostęp do najwyższej klasy amunicji i pancerzy. Takie posunięcia mają na celu zagwarantowanie, że o sukcesie w każdej potyczce w Arena Breakout decyduje wyłącznie strategia, umiejętności i spryt graczy, a nie zasobność ich portfeli. Integralność środowiska gry jest dodatkowo chroniona przez zaawansowany system antycheaterski ACE. Transparentność w walce z oszustwami podkreślają cotygodniowe raporty naruszeń, które ujawniają dane dotyczące blokad kont i przyznanych rekompensat.

Arena Breakout: Infinite
Arena Breakout: Infinite

Ważnym elementem wyróżniającym grę Arena Breakout: Infinite jest jej dążenie do immersyjnego realizmu. Gracze muszą dbać o podstawowe potrzeby swoich operatorów, takie jak jedzenie i nawodnienie. Doznane obrażenia, takie jak złamane kości, realistycznie spowalniają postać, wpływając na tempo i przebieg akcji. Gra oferuje również dynamiczne warunki pogodowe. W świecie tej Arena Breakout: Infinite nie ma natomiast miejsca na nadludzkie zdolności czy magiczne moce.

GramTV przedstawia:

Z okazji premiery gry Arena Breakout: Infinite wszyscy operatorzy otrzymają specjalny pakiet powitalny. Z myślą o płynnym przejściu i wygodzie graczy, zespół Arena Breakout: Infinite udostępnił również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Aby połączyć swoje konto gry ze Steamem, wystarczy zalogować się tym samym kontem Level Infinite Pass, które było wcześniej używane w oficjalnym launcherze. Obecnie gra Arena Breakout nie wspiera systemu Linux ani Steam Decka, podobnie jak kontrolerów.

Arena Breakout: Infinite
Arena Breakout: Infinite

Arena Breakout: Infinite to taktyczny extraction shooter o wysokiej stawce, w którym każda decyzja ma znaczenie. Przetrwaj intensywne starcia, zdobywaj cenne łupy i ucieknij — albo stracisz wszystko. Dzięki oszałamiająco realistycznej oprawie graficznej, wiernie odwzorowanemu dźwiękowi i bezlitosnym starciom PvPvE każda wyprawa staje się ryzykowną grą o chwałę lub całkowitą porażkę. – czytamy w opisie gry.

Na zakończenie przypomnijmy raz jeszcze, że gra Arena Breakout: Infinite zadebiutuje już 15 września 2025 roku. Gra dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem komputerów osobistych.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2073620/view/496079294980686979

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

