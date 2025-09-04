Arena Breakout: Infinite - darmowy rywal Escape from Tarkov debiutuje na Steam i Epic Games Store

Już wkrótce nastąpi premiera pełnej wersji Arena Breakout: Infinite. Gracze mogą spodziewać się tytułu już 15 września na platformach Steam i Epic Games Store. To znaczący moment dla tytułu, będący kulminacją intensywnego, niemal 500-dniowego okresu rozwoju, od momentu pierwszej zamkniętej bety na PC w maju 2024 roku. Ogromne zaangażowanie społeczności, które zaowocowało ponad 2,1 milionami dodania do listy życzeń na Steamie, zgromadzeniem ponad miliona członków społeczności, dziesiątkami milionów informacji zwrotnych oraz czterema dużymi aktualizacjami, doprowadziło do tego przełomowego momentu premiery pełnej wersji.

Co nowego czeka graczy w Arena Breakout: Infinite?

Twórcy Arena Breakout: Infinite kładą szczególny nacisk na zapewnienie sprawiedliwej i zbalansowanej rozgrywki. W odpowiedzi na te zobowiązania waluta Koens nie jest już dostępna w sklepie gry, a z rynku wirtualnego całkowicie usunięto dostęp do najwyższej klasy amunicji i pancerzy. Takie posunięcia mają na celu zagwarantowanie, że o sukcesie w każdej potyczce w Arena Breakout decyduje wyłącznie strategia, umiejętności i spryt graczy, a nie zasobność ich portfeli. Integralność środowiska gry jest dodatkowo chroniona przez zaawansowany system antycheaterski ACE. Transparentność w walce z oszustwami podkreślają cotygodniowe raporty naruszeń, które ujawniają dane dotyczące blokad kont i przyznanych rekompensat.

Ważnym elementem wyróżniającym grę Arena Breakout: Infinite jest jej dążenie do immersyjnego realizmu. Gracze muszą dbać o podstawowe potrzeby swoich operatorów, takie jak jedzenie i nawodnienie. Doznane obrażenia, takie jak złamane kości, realistycznie spowalniają postać, wpływając na tempo i przebieg akcji. Gra oferuje również dynamiczne warunki pogodowe. W świecie tej Arena Breakout: Infinite nie ma natomiast miejsca na nadludzkie zdolności czy magiczne moce.