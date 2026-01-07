Arcydzieło fantasy może wreszcie otrzymać wysokobudżetową grę RPG. Autor prowadzi już rozmowy ze studiami

Jeżeli projekt trafi w odpowiednie ręce, to będzie prawdziwy hit.
Brandon Sanderson planuje wejść w branżę gier. Autor bestsellerowych powieści fantasy ujawnił, że prowadzi wstępne rozmowy z dużymi studiami nad potencjalną, wysokobudżetową grową adaptacją serii Z mgły zrodzony. Projekt znajduje się więc w fazie koncepcyjnym i nie wiadomo, czy ostatecznie jego realizacja dojdzie do skutku.
Z mgły zrodzony – jest szansa na grę RPG opartą na popularnej serii powieści fantasy
Informacje pojawiły się przy okazji corocznego podsumowania „State of the Sanderson”, w którym pisarz zdradził, że zainteresowanie projektem jest realne, a rozmowy toczą się z uznanymi studiami specjalizującymi się w grach AAA. Jak sam podkreśla, dopiero teraz czuje, że jego pozycja na rynku pozwala myśleć o tak ambitnym przedsięwzięciu.
Mam wrażenie, że wreszcie jestem na tyle ugruntowany, byśmy mogli doprowadzić do powstania gry Z mgły zrodzony. To dopiero pierwszy krok, ale bardzo zachęcający.
Sanderson zaznacza, że przez ostatnie sześć lub siedem lat prawa do adaptacji growych były powiązane z prawami filmowymi, co skutecznie blokowało jakiekolwiek plany dotyczące gry na podstawie popularnej serii książek fantasy. Dopiero niedawno sytuacja się zmieniła, a reakcja potencjalnych partnerów okazała się pozytywna. Autor chce przy tym zachować większą kontrolę nad grową wersją swojego uniwersum niż miało to miejsce przy wcześniejszych próbach ekranizacji.
Staram się tym razem zrobić to inaczej i zatrzymać kontrolę nad prawami do gier. Mam już zainteresowanie ze strony dużych firm z branży, które naprawdę lubię. Jeśli ktoś z decyzyjnych osób w dużym studiu lub znaczącym niezależnym wydawcy marzył o grze osadzonej w świecie Z mgły zrodzony albo Stormlight, to jest moment, by skontaktować się z moimi przedstawicielami.
Seria Z mgły zrodzony jest częścią rozległego uniwersum Cosmere, obejmującego także inne popularne cykle autora. W ostatnich latach świat ten doczekał się kilku adaptacji planszowych i fabularnych, co tylko wzmocniło zainteresowanie fanów kolejnymi formami ekspansji na następne media. Sam Sanderson nie jest też nowicjuszem w branży gier, ponieważ odpowiadał za świat i postacie w taktycznej produkcji Moonbreaker.
To nie byłby zresztą pierwszy kontakt Z mgły zrodzony z grami wideo. Kilka lat temu powstawał projekt Mistborn: Birthright, który ostatecznie został anulowany, a kultowy bohater Kelsier trafił jako gościnna postać do Fortnite dzięki współpracy Sandersona z Epic Games.