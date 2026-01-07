Arcydzieło fantasy może wreszcie otrzymać wysokobudżetową grę RPG. Autor prowadzi już rozmowy ze studiami

Jeżeli projekt trafi w odpowiednie ręce, to będzie prawdziwy hit.

Brandon Sanderson planuje wejść w branżę gier. Autor bestsellerowych powieści fantasy ujawnił, że prowadzi wstępne rozmowy z dużymi studiami nad potencjalną, wysokobudżetową grową adaptacją serii Z mgły zrodzony. Projekt znajduje się więc w fazie koncepcyjnym i nie wiadomo, czy ostatecznie jego realizacja dojdzie do skutku.

Z mgły zrodzony – jest szansa na grę RPG opartą na popularnej serii powieści fantasy

Informacje pojawiły się przy okazji corocznego podsumowania „State of the Sanderson”, w którym pisarz zdradził, że zainteresowanie projektem jest realne, a rozmowy toczą się z uznanymi studiami specjalizującymi się w grach AAA. Jak sam podkreśla, dopiero teraz czuje, że jego pozycja na rynku pozwala myśleć o tak ambitnym przedsięwzięciu.