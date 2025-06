ARC Raiders może zadebiutować szybciej niż myśleliśmy. Fani odkrywają nowe tropy

ARC Raiders pierwszy raz zostało zapowiedziane w 2021 roku, a następnie opóźnione do 2023, by ostatecznie powrócić jako płatna produkcja z planowaną premierą zaplanowaną na obecny rok. Teraz czujni fani wypatrzyli coś, co może sugerować jej rychłe wydanie.

Jak zauważył serwis DualShockers, jeden z fanowskich kont ARC Raiders odkrył, że za pośrednictwem aplikacji Xbox można pobrać niewielki plik tymczasowy, tak zwany placeholder, który najprawdopodobniej będzie prowadził do pełnej wersji gry. To sugeruje, że start pre-loadu może być bliski, a co za tym idzie premiera gry powinna być tuż za rogiem. Na ten moment nie znaleziono podobnego pliku na PS5, ale sytuacja może się zmienić, zwłaszcza że Summer Game Fest rusza już w przyszłym tygodniu i z pewnością będzie tam sporo ciekawych ogłoszeń, w tym – być może – dokładna data premiery ARC Raiders.

To nie pierwsza wskazówka, że coś jest na rzeczy. Wcześniej fani znaleźli plik aktualizacji na Steamie, który przekierowywał na stronę z licznikiem odliczającym czas… do momentu rozpoczęcia Summer Game Fest 2025. Wszystko wskazuje na to, że premiera ARC Raiders lub przynajmniej jej oficjalna data zostanie ogłoszona podczas wydarzenia wspomnianego wydarzenia. Po miesiącach ciszy i spekulacji, to świetna wiadomość dla graczy czekających na nową, intensywną strzelankę PvE/PvP, choć biorąc pod uwagę jak ostatnio kończą tego typu produkcje, jej udany debiut nie jest pewnikiem.

Do tej pory fani byli tak spragnieni informacji, że żartobliwie sięgali po horoskopy, by przewidzieć datę premiery. Teraz wszystko wskazuje na to, że poznamy ją już za kilka dni, co z pewnością ostudzi emocje i przywróci nadzieję na dynamiczną walkę z mechami w retrofuturystycznym świecie ARC Raiders. Być może wszystkiego dowiemy się już podczas Summer Game Fest 2024, które startuje 6 czerwca i z którego będziemy relacjonowali dla was najważniejsze informacje.