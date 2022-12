Aquatico – podwodny city builder na nowym materiale

Aquatico to obiecująca propozycja od studia Digital Reef Games. Produkcja powinna zwrócić szczególną uwagę miłośników gier strategicznych, w których zabawa opiera się na survivalu i rozbudowie miasta. Twórcy oddali w ręce graczy najnowszy trailer, na którym możecie zobaczyć fragmenty rozgrywki. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Aquatico zabierze nas w podwodną podróż

Wiem, że na rynku nie brakuje gier z gatunku city builder, ale Aquatico może powalczyć o Waszą uwagę za sprawą jednej unikalnej rzeczy. Miasto, którym przyjdzie nam zarządzać znajduje się pod wodą. Wszystko po to, by spróbować uciec od umierającego świata. Czy to właśnie taka przyszłość czeka naszą cywilizację?



Zarządzane przez nas miasto znajduje się na dnie oceanu, co bezpośrednio przełoży się na zagrożenia, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Gracz będzie musiał również nauczyć się, jak postępować z wodną fauną i florą. Zbytnia ingerencja w życie wodnych kreatur może obrócić się przeciwko nam.



Oczywiście, w trakcie zabawy wódz podwodnego miasta będzie musiał zbierać surowce, rozbudowywać miasto na wielu poziomach oraz zadbać o dobrostan jego mieszkańców. Kluczową rolę odegra również eksploracja i opracowywanie nowych technologii.



Na koniec zaznaczę tylko, że Aquatico zadebiutuje na rynku już 12 stycznia, a gra będzie dostępna wyłącznie na PC.