Aquaman 2 kolejną klapą DC? Pierwsze prognozy bez optymizmu

Zarówno dla Marvela, jak i DC obecny rok nie należy do udanych. Dopiero co Marvels odniosło sromotną porażkę w kinach, stając się filmem z najgorszym otwarciem w całej historii MCU. Według prezesa Disneya, Boba Igera, winnymi tej sytuacji są dyrektorzy studia. Konkurencyjne uniwersum DC nie skorzystało ze słabej dyspozycji Marvela i żaden z ich tegorocznych filmów nie odniósł sukcesu. Nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się zmienić przy Aquamanie 2, który już za trzy tygodnie zadebiutuje w kinach.

Aquaman i Zaginione Królestwo – pierwsze prognozy mogą zmartwić Warner Bros

Według pierwszych prognoz podanych przez Variety Aquaman i Zaginione Królestwo może otworzyć się w Ameryce z wynikiem 50-60 mln dolarów w ciągu pierwszych czterech dni. Mógłby być to wynik tylko mniejszy od trzydniowego startu pierwszej części, która debiutowała w grudniu 2018 roku z wynikiem 67,8 mln dolarów. Tamten film pomimo przeciętnego weekendu otwarcia zdołał zebrać z amerykańskich kin aż 335 mln dolarów, a wszystko za sprawą świetnej frekwencji przypadających na okres noworoczny. Raczej nie możemy spodziewać się, że również Aquaman i Zaginione Królestwo będzie miało tak „długie nogi” i film zdoła utrzymać wysoką frekwencję w kolejnych weekendach.