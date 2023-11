Disney znalazł winnego porażki Marvels. Będziecie zaskoczeni

Marvels to największa porażka w historii MCU. Film pobił piętnastoletni rekord The Incredible Hulk, stając się produkcją z najmniejszymi wpływami z premierowego weekendu w kinach. Najnowsza tytuł Marvela zaliczyła również inny, niechlubny rekord, ustanawiając największy spadek wpływów w drugi weekend dla filmu superbohaterskiego, który do tej pory należał do Morbiusa. Dla Marvel Studios to historyczna porażka, do której podczas wydarzenia DealBook Summit 2023 w Nowym Jorku odniósł się prezes Disneya, Bob Iger. Sternik wytwórni wskazał winnego wielkiej porażki Marvels.