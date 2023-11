Marvels wielką porażką, jakiej jeszcze nie było. Nawet fani MCU mają już dość

Prognozy finansowe dla weekendu otwarcia Marvels w Ameryce były zbyt łaskawe. Analitycy tuż przed premierą twierdzili, że film zgarnie od 60 do 65 mln dolarów, co i tak było mniejszą kwotę od pierwszych prognoz, które dawały najnowszej produkcji Marvela 75-80 mln dolarów. Już kiepskie recenzje sugerowały, że Marvels żadnym hitem nie zostanie i podzieli los najgorszych tytułów z MCU. Film w weekend otwarcia w Ameryce zarobił marne 47 mln dolarów. To absolutny rekord najniższych wpływów w całej historii MCU, który do tej pory należał do Incredible Hulk z 55,4 mln dolarów.

Marvels – katastrofalne wyniki finansowe

Podobnie krytykowane Ant-Man i Osa: Kwantomania z lutego bieżącego roku zdołał zarobić w weekend otwarcia 106,1 mln dolarów. Również Eternals, które nie mogło liczyć na przychylność krytyków, otworzyło się z wynikiem 71,2 mln dolarów i to jeszcze w czasie pandemii. Dla porównania pierwsza część Kapitan Marvel w 2019 roku zarobiła w pierwszy weekend 153,4 mln dolarów.