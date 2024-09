Skąd zmiana nazwy Thunderbolts*? Gwiazda filmu Marvela zdradza szczegóły

Następnie Harbour przyznał, że jest dumny z nakręconego filmu dla Marvela. Dodał, że odbyły się już pierwsze pokazy wewnętrzne, które wypadły bardzo dobrze.

Robiąc film, tak naprawdę nie można szukać krytyki na zewnątrz, ponieważ każdy ma swoją opinię. Myślisz: „Po prostu obejrzyj dwugodzinny film i jeśli nadal ci się nie podoba. Świetnie. Podoba ci się? Też super”. Ale musisz dać nam szansę.

Jestem bardzo dumny z tego filmu, z tego, co nakręciliśmy. Słyszałem, że podczas pokazów wewnętrznych radzi sobie dobrze i nie mogę się doczekać, aż widzowie go zobaczą. Myślę, że ludzie mogą to wywnioskować na podstawie zwiastuna czy zdjęć. To całkiem fajny kierunek w tworzeniu MCU. Jestem podekscytowany, że jestem tego częścią.