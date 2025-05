APU AMD Ryzen 9 „Medusa Point” Zen6 ma mieć 22 rdzenie dzięki dodatkowemu CCD

Mówi się, że modele Ryzen 5 i Ryzen 7 oparte na platformie „Medusa Point 1” będą miały hybrydowy układ CPU: 4 klasyczne, 4 gęste i 2 rdzenie o niskim poborze mocy, w połączeniu z 8 jednostkami obliczeniowymi RDNA 3.5+.

Oznaczałoby to pierwszy APU z ulepszoną grafiką RDNA 3.5 i pierwszy APU AMD z rdzeniami o niskim poborze mocy, co do tej pory było cechą wyłączną procesorów Intel Core Ultra.

Przeciek sugeruje, że AMD może znaleźć APU wyższej klasy dla SKU Ryzen 9, dodając dodatkowy CCD (Core Complex Die), prawdopodobnie z linii komputerów stacjonarnych, która obejmuje 12 dodatkowych klasycznych rdzeni.

Liczba rdzeni procesora wzrosłaby wówczas z 10 do 22. Zintegrowana karta graficzna miałaby jednak pozostać niezmieniona.