AMD przedstawia oficjalny plan działań w rozwoju swoich procesorów

Rozwój Zen 6 i Zen 7 planowany na 2026 rok.

Na nowym slajdzie „Leadership CPU Core Roadmap” w osobnym bloku opisanym jako „Następna generacja” pojawił się procesor Zen 7. Nie mamy niestety na jego temat dużo informacji.

Jedynymi konkretnymi cechami wymienionymi dla architektury Zen 7 są nowy silnik Matrix oraz rozszerzona obsługa formatów danych AI, co podkreśla, że następna generacja procesorów będzie kontynuować rozwój w kierunku obliczeń AI, a nie tylko klasycznych obciążeń skalarnych i wektorowych. Ten sam slajd podsumowuje również, jak AMD dotarło do tego miejsca: Zen 4 i Zen 4c są powiązane z procesami 5 nm i 4 nm, wsparciem dla AVX-512 AI, projektami dwurdzeniowymi oraz większą pamięcią podręczną L2. Zen 5 i Zen 5c w 4 nm i 3 nm obiecują szersze i głębsze przetwarzanie, pełne 512-bitowe wektory AI oraz zoptymalizowaną hierarchię pamięci podręcznej.

Zen 6 i Zen 6c przechodzą do pierwszego w branży procesu 2 nm. AMD przypomina również, że był to pierwszy procesor EPYC oparty na Zen 6, który opuścił fabrykę. Zen 6 będzie obsługiwać nowe typy danych AI i więcej “AI Pipelines”, oś czasu wskazuje rok 2026 jako okres tej generacji. AMD nie ujawniło jednak żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących Zen 7 poza tym, co widnieje na tym planie działań. Niestety nie podano informacji o procesie technologicznym, czasie wprowadzenia produktu ani liczbie rdzeni i wielkości pamięci podręcznej.