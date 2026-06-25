Aprilia ujawnia skład na sezon 2027. Francesco Bagnaia dołącza do Marco Bezzecchiego i to na cztery lata

Francesco Bagnaia został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem fabrycznego zespołu Aprilia Racing. Włoch rozpocznie współpracę z ekipą wraz z nadejściem nowej ery silników o pojemności 850 cm3 w sezonie 2027. Dwukrotny mistrz świata MotoGP podpisał z Aprilią długoterminowy, czteroletni kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2030.

Francesco Bagnaia dołączy do Marco Bezzecchiego od 2027 roku

Francesco Bagnaia spędził całą swoją dotychczasową karierę w klasie królewskiej będąc związanym z Ducati Corse. Najpierw reprezentował barwy zespołu Pramac, a od 2021 roku ścigał się dla fabrycznej ekipy Lenovo Ducati. Włoch zapisał się w historii producenta z Bolonii, zdobywając dla Ducati pierwszy tytuł mistrza świata MotoGP od czasów Caseya Stonera. Stało się to w 2022 roku, a następnie obronił mistrzostwo rok później. Od 2027 roku rozpocznie jednak nowy rozdział swojej kariery, tworząc w pełni włoski skład Aprilii wraz ze swoim przyjacielem i obecnym liderem mistrzostw świata, Marco Bezzecchim.