Aprilia ujawnia skład na sezon 2027. Francesco Bagnaia dołącza do Marco Bezzecchiego i to na cztery lata

Pecco Bagnaia podpisał czteroletni kontrakt z Aprilią w MotoGP.
Francesco Bagnaia został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem fabrycznego zespołu Aprilia Racing. Włoch rozpocznie współpracę z ekipą wraz z nadejściem nowej ery silników o pojemności 850 cm3 w sezonie 2027. Dwukrotny mistrz świata MotoGP podpisał z Aprilią długoterminowy, czteroletni kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2030.
Francesco Bagnaia dołączy do Marco Bezzecchiego od 2027 roku
Francesco Bagnaia spędził całą swoją dotychczasową karierę w klasie królewskiej będąc związanym z Ducati Corse. Najpierw reprezentował barwy zespołu Pramac, a od 2021 roku ścigał się dla fabrycznej ekipy Lenovo Ducati. Włoch zapisał się w historii producenta z Bolonii, zdobywając dla Ducati pierwszy tytuł mistrza świata MotoGP od czasów Caseya Stonera. Stało się to w 2022 roku, a następnie obronił mistrzostwo rok później. Od 2027 roku rozpocznie jednak nowy rozdział swojej kariery, tworząc w pełni włoski skład Aprilii wraz ze swoim przyjacielem i obecnym liderem mistrzostw świata, Marco Bezzecchim.
Decyzję o zakontraktowaniu Bagnai skomentował dyrektor generalny Aprilii Racing, Massimo Rivola:
Michele Colaninno i ja podzielamy tę samą wizję wspierania Włoch, dlatego obaj pomyśleliśmy o Marco i Pecco razem w kolejnym rozdziale historii Aprilii Racing. Przybycie Bagnaia jest potwierdzeniem wartości włoskiego sportu, który w ostatnich miesiącach wyróżniał się na światowej scenie dzięki osiągnięciom Kimiego Antonellego w Formule 1, Jannika Sinnera w tenisie oraz Federiki Brignone podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Dlatego powitanie Pecco napawa nas dumą i daje włoskiemu sportowi kolejny impuls na arenie międzynarodowej. Przyjmiemy jego i jego rodzinę bardzo serdecznie, ale najpierw postaramy się go pokonać! Posiadanie w zespole wielokrotnego mistrza świata to odpowiedzialność, której nie możemy się doczekać.
GramTV przedstawia:
Bagnaia zajmie miejsce Jorge Martina, który trafił do Aprilii z numerem 1 po zdobyciu mistrzostwa świata w 2024 roku, pokonując właśnie włoskiego zawodnika, gdy reprezentował zespół Pramac. Ogłoszenie Aprilii pojawiło się dzień po oficjalnym potwierdzeniu przez Ducati, że Bagnaia opuści ekipę po zakończeniu sezonu. Jego miejsce zajmie natomiast Pedro Acosta. W ubiegłym sezonie Bagnaia pozostawał w cieniu swojego nowego zespołowego partnera, Marc Marquez. Włoch miał problemy z motocyklem GP25 i zanotował najtrudniejszy sezon jako fabryczny zawodnik Ducati. Mimo czterech zwycięstw wyścigowych zakończył sezon dopiero na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej.
Decyzja Bagnaia wydaje się dziś wyjątkowo trafna. Aprilia wyprzedziła Ducati i obecnie prowadzi w klasyfikacji zawodników dzięki Marco Bezzecchiemu i Jorge Martinowi. Producent z Noale jest również liderem klasyfikacji zespołów i producentów. Przed weekendową rundą na TT Circuit Assen Bagnaia zajmuje siódme miejsce w mistrzostwach świata. W miniony weekend odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie, triumfując w sprincie podczas rundy w Brnie. Ponieważ Bezzecchi przedłużył kontrakt z Aprilią jeszcze przed startem sezonu, to właśnie Jorge Martin ustąpi miejsca Bagnai, który według obecnych informacji ma od sezonu 2027 dołączyć do fabrycznego zespołu Yamahy.
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